فيتنام تبدأ إجراءات التباعد في أكبر مدنها لمدة 15 يوما

ذكرت صحيفة (فيتنام نيوز) المحلية اليوم الأحد أن مدينة "هو تشي منه" أكبر مدن فيتنام من المقرر أن تبدأ إجراءات التباعد الاجتماعي في المدينة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الغد الاثنين، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأوضحت الصحيفة أن جميع المناسبات التي تجمع أكثر من 10 أشخاص في الأماكن العامة محظورة على مستوى المدينة ، ويتم مناقشة خفض عدد الأشخاص إلى خمسة فقط.



وأغلقت مدينة "هو تشي منه" في وقت سابق من الأسبوع الماضي كافة المتاجر والمطاعم بها ، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد .

وكانت حظرت سلطات العاصمة الفيتنامية هانوي كل التجمعات أو النشاطات الدينية بدءًا من أمس السبت حتى إشعار آخر ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "فيتنام نيوز" الفيتنامية على موقعها الإلكتروني، أن تلك الخطوة جاءت بعد ظهور تكتل عدوى كوفيد-19 في مدينة "هو تشي مينه"، أكبر مدن فيتنام من حيث عدد السكان، لافتة إلى أن سبب العدوى كان مهمة كنسية تسببت في نقل الفيروس لأكثر من 50 شخصًا خلال يومين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من أجل وقف المزيد من التفشي، طلبت سلطات هانوي من المنظمات الدينية والشخصيات البارزة والمسئولين عنها وتابعيها بالتعاون مع المدينة لمكافحة الجائحة من خلال حظر النشاطات الدينية لحين إصدار تعليمات أخرى، كما حثتهم على عقد محاضراتهم وفعالياتهم عبر الإنترنت.

وطلبت سلطات هانوي أيضًا من المنظمات الدينية أن يحثوا المواطنين على إبلاغ السلطات أو المؤسسات العلاجية سريعًا بأي عدوى مُحتملة لفيروس كورونا المستجد حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تحولها إلى تفشٍّ.

وقد أعلن وزير الصحة الفيتنامي نيوين تان لونج، سابقًا اليوم، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من السلالتين الهندية والبريطانية.



وقال نيوين- خلال مؤتمر وطني عبر الإنترنت حول وضع فيروس كورونا في البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة (فيتنام نيوز) المحلية عبر موقعها الإلكتروني- إن "فيتنام اكتشفت سلالة جديدة من كوفيد-19 تجمع بين خصائص السلالتين اللتين تم رصدهما في الهند والمملكة المتحدة، وتلك السلالة الجديدة خطيرة للغاية"، مشيرًا إلى أنها تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.



وتعاني فيتنام حاليًا ارتفاعًا في الإصابات منذ أواخر أبريل يُشكل أكثر من نصف إجمالي حالات العدوى المسجلة حتى الآن، وعددها 6713، وسجلت فيتنام 47 وفاة حتى أمس للسبت.