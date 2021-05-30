لزيادة الإنتاجية.. تحديث نظم الري في 45 فدان عنب بالقليوبية

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.



وتفقد المهندس عبداللطيف خالد، مستشار وزارة الموارد المائية والري لمتابعة مشروعات الري الحديث، الأحد، عدة مناطق للمشروع القومى منها إحدى المزارع على مساحة قدرها 45 فدانا مزروعة بمحصول العنب، على ترعة جنابية الرياح التوفيقي بالقليوبية، وذلك عن طريق تطبيق الرى الحديث بالتنقيط بدلا من الرى التقليدى بالغمر بعد تركها لعدة سنوات بدون زراعة، مما أدى إلى توفير الوقت والاسمدة والطاقة وزيادة إنتاجية المزرعة والسيطرة على الأمراض الفطرية وقلة نمو الحشائش بها بعد استخدام نظم الري الحديث.



وقال مستشار وزارة الموارد المائية والري، إنه يتم حالياً تنفيذ مشروع قومي متكامل للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.



وأكد لـ"الدستور"، على المردود الاقتصادي والإيجابي للمشروع والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.



يذكر أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لمساحة حوالى 320 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، والتى تستهدف توفير 40 % من كمية المياه المستخدمة في الأراضي الزراعية.