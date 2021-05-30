فيديو وصور نادرة ليوم سيامة الأنبا أرميا على يد البابا شنودة الثالث

في ذكرى سيامته

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بذكرى سيامة نيافة الأنبا إرميا أسقفًا بيد البابا الراحل شنودة الثالث.

ونشر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو نادر للحظة سيامة نيافة الأنبا إرميا.

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كما نشر أيضًا مجموعة من الصور النادرة ليوم السيامة.

ولد نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا في 15 نوفمبر 1959م، واسمه العلمانى فايق في محافظة أسيوط بجمهورية مصر العربية، ثم التحق بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، حيث حصل على درجة البكالوريوس في عام 1982م، وبعدها أدى الخدمة العسكرية في الجيش الثاني الميدانى لتنتهي في 1983م.

بدأ حياة الرهبنة في دير القديس مارمينا بمريوط في 3 أبريل 1984م باسم الأخ فايق (تحت الاختبار)، ثم سيمَ راهبًا في دير القديس مار مينا بمريوط في 2 أبريل 1988م وقسًّا في 14 نوڤمبر 1996، ثم قمصًا في 13 أكتوبر 2001؛ ونال درجة الأسقفية في 30 مايو 2004.

قام الحبر الأنبا إرميا بالعديد من النشاطات منذ أن سيم أسقفا في 2004م ومن أبرزها سكرتير خاص لمثلث الرحمات المتنيِّح البابا شنوده الثالث، وعضو لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدَّس - العلاقات المسيحيَّة الإسلاميَّة، وعضو المجمع المقدَّس بالكنيسة القبطيَّة الأرثوذكسيَّة.

بالإضافة إلى كونه مؤسس عدة أفرع من المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بمصر وأمريكا، ومؤسِّس ورئيس استوديوهات مي سات الصوتيَّة، ومؤسِّس ورئيس مركز البابا شنوده لتكنولوچيا المعلومات، ومؤسِّس مركز حفظ وترميم وإصلاح وعمل مايكروفيش المخطوطات، بدير القديس مار مينا بمريوط.

كما يشار إلى أنه عضو لجنة الرعاية والخدمات ومستشار اللجنة الصحيَّة بالمجمع المقدَّس، ونائب رئيس لجنة المجمع المقدَّس لبناء الكاتدرائيَّة والمشروعات الكنسيَّة، وعضو لجنة المجمع المقدَّس لإيبارشية سيدني بأستراليا، وعضو لجنة المجمع المقدَّس لمواجهة الغزوات الطائفيَّة، وعضو لجنة المجمع المقدَّس المشرفة على المناهرة مطاي، ومشرف عام على الخدمة بالعشوائيَّات والتي تحوَّلت إلى خدمة "أتحبني؟" في منشية ناصر ⁃ مساكن المنشيَّة ⁃ الزرايب ⁃ عزبة بخيت ⁃ عزبة العرب ⁃ الدويقة ⁃ الأباجية ⁃ قايتباي ⁃ الكاوتش ⁃ السيِّدة عائشة ⁃ الخرطة القديمة ⁃ الإمام الشافعي ⁃ طولون ⁃ قلعة الكبش –زينهم.

وعضو مجلس إدارة عدة كنائس مثل كنيسة القدِّيسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس بالنزهة – مصر الجديدة، وكنيسة القدِّيسة العذراء مريم والأنبا بيشوي – التجمُّع الخامس، وكنيسة القدِّيس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين - مدينة نصر، وكنيسة القدِّيسة العذراء مريم – القطاميَّة، وكنيسة القدِّيس ما ريوحنا الحبيب - حلميَّة الزيتون، وكنيسة السيِّدة العذراء - الوجوه – شبرا، وكنيسة الشهيد مارمينا العجائبي - الترعة البولاقية – شبرا، وكنيسة السيِّدة العذراء - عيَّاد بك – شبرا، وكنيسة السيِّدة العذراء- مسرَّة شبرا، وكنيسة الملاك ميخائيل والأنبا شنوده - عياد بك – شبرا، وكنيسة الشهيد مار مينا العجايبي – الأباجيَّة.

وكنيسة القدِّيسة العذراء والشهيد أبانوب – الزرايب، وكنيسة القدِّيسة العذراء - الهضبة العُليا بالمقطَّم، وكنيسة الملاك ميخائيل - دير الملاك البحري - حدائق القبَّة، وكنيسة القدِّيسة العذراء - العباسيَّة الشرقيَّة، وكنيسة القدِّيس يوليوس – قايتباي، وكنيسة القدِّيس مار يوحنا الحبيب – الجبل الأحمر – المدافن.

كما أنه عضو لجنة المجمَّع المقدَّس لشؤون الإيبارشيات، وعضو لجنة المجمَّع المقدَّس لشئون الأديرة، وعضو لجنة المجمَّع المقدَّس للإيمان والتعليم والتشريع، وعضو المجلس الإكليريكي العام، وعضو في مجلس إدارة معهد الدراسات القبطيَّة، وعضو اللجنة الهندسيَّة والمعماريَّة للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وعضو نقابة الصيادلة، ومساعد أمين عام "بيت العائلة المصريَّة".