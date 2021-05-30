الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«العدل» تواصل العمل بمشروع فرض وإنفاذ القانون في47 محكمة

وزير العدل
وزير العدل

تواصل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان،  العمل على إنهاء مشروع فرض وإنفاذ القانون، بالمحاكم ضمن منظومة التحول الرقمي وميكنة المحاكم التي تسعي إليها الوزارة.

- متابعة نتائج العمل بمشروع إنفاذ القانون في 47 محكمة

ويتابع وزير العدل بصفة دورية آخر النتائج التي تمت في المشروع، لتفعيل النظام القضائي الموحد في 47 محكمة تشمل 5 محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و 7 محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية.

ويهدف المشروع، في إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية بعد قيد المحضر بقسم الشرطة مروراً بالنيابة العامة ثُمَّ إلى محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة على نحو يمكن من رصد الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط، وإنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة، وتجربة نظام إنفاذ القانون بمحافظة بورسعيد بعد التنسيق مع النيابة العامة، وعقب تجربة تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، سيتم إطلاقه في باقي محافظات القناة، ثم باقي المحافظات تباعًا.

- متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وفي سياق متصل طلبت الوزارة من رؤساء المحاكم، متابعة عمليات تعقيم قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، بجانب تقليل التكدس والزحام من المواطنين، حرصًا على سلامة العاملين بالمحاكم من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين، وموافاة الوزارة بما يحتاجونه، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتضمنت التعليمات، متابعة وﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ والجهات التابعة، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، مع متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة تلك المقار وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، من خلال وضع لافتة أمام كل قاعة من قاعات المحكمة مبين بها العدد المسموح له بالدخول، والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وزارة العدل وزارة الداخلية التحول الرقمي إنفاذ القانون منظومة التحول الرقمي فرض وانفاذ القانون

الأكثر قراءة

بـ3 مليارات جنيه.. تفاصيل إنشاء أضخم مجمع طبي في السويس

إلغاء قرار «اللجنة الأولمبية» بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

انخفاض الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الخميس

«الهجرة»: إجراءات جديدة للراغبين فى السفر للسعودية عبر البحرين

الرئيس السيسي يوفد وفدًا أمنيًا لإسرائيل وفلسطين لبحث تثبيت وقف إطلاق النار

هل يعيد حكم «إلغاء قرار الأوليمبية» مرتضى منصور لرئاسة «الزمالك»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خلفًا لـ«ريفلين».. الكنيست الإسرائيلي ينتخب رئيسًا جديدًا الأربعاء

«حكومة تغيير» فى إسرائيل تخطط للإطاحة بنتنياهو

إسرائيل تسعى لهدنة طويلة.. تفاصيل مكالمة جانتس وأوستن