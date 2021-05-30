ضبط 187 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر في الشرقية

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، و أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والأعلاف والأسمدة والمخصبات الزراعية في ضبط 2 مصنع بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (187٫5 طن أسمدة ومخصبات زراعية – 42 طن أعلاف حيوانية وداجنة بدون بيانات ومجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية) بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى بنطاق مديرية أمن الشرقية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة والصحة العامة من ضبط ("2"مصنع بدون ترخيص)، بمضبوطات بلغت (11٫2 طن مطهرات ومنظفات – 20 طن مخلفات بلاستيك ومصنعاته بدون بيانات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية بنطاق مديرية أمن الشرقية.

- ضبط 25 مخالفة لقانون الصيد

وأسفرت الجهود في مجال مكافحة الضوضاء عن ضبط قضية (زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانوناً) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 25 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ، وفي مجال الملاحة الداخلية تم ضبط 8 وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.

وأسفرت الجهود فى مجال حماية منافع الرى والصرف عن ضبط قضية (رسو مخالف) بالمخالفة لقانون الرى والصرف بنطاق المنطقة المركزية.

- اختصاصات شرطة البيئة

يقع على عاتق شرطة البيئة والمسطحات المائية العديد من المسئوليات والاختصاصات لحفظ الأمن، أبرزها:

- تأمين خطوط الملاحة والرى بهدف مكافحه تلوث البيئة بنهر النيل، والمناطق البحرية أو البرية التى يوكل للإدارة العامة مهمة تأمينها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

- منع وضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون الرى والصرف والملاحة.