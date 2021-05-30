حصر المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات في مطروح لتلقي لقاح كورونا

وجه عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، العاملين في ديوان عام المديرية والإدارات التعليمية والمعلمين بالمدارس بكافة أرجاء مطروح بالتسجيل الفوري في الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا موضحاً أنه يجري حالياً حصر المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات لتلقيهم اللقاح قبل موعد انعقاد الامتحانات.



وكلف وكيل تعليم مطروح مديري الإدارات التعليمية بمتابعة تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات وذلك حرصا علي صحة وسلامة الطلاب والمعلمين مؤكدا أن تعليم مطروح رفع درجة الاستعداد القصوى لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية والامتحانات العملية للدبلومات الفنية السبت المقبل.



- اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

وكان اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جدول إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2020-2021، والتى تبدأ من يوم 5 يونيو الى 10 يونيو المقبل، مع التشديد على تطبيق الاجراءات الوقائية الاحترازية بجميع اللجان حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين خاصة ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات بين الطلاب .



واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن امتحانات الشهادة الاعدادية العامة والمهنية وللصم وضعاف السمع، والمكفوفين للصف الثالث الاعدادى تعقد خلال الفترة من 5 إلى 10 يونيه لعدد 9435 طالبا وطالبة، بـ 4 قطاعات تعليمية على مستوى المحافظة هى قطاع شرق ويضم البنجر والحمام والعلمين والضبعة ، وقطاع وسط بمدينة مرسى مطروح ، وقطاع غرب بمدينة النجيلة وبرانى والسلوم ، وقطاع جنوب بمدينة سيوة، مشيرا إلي ان عدد طلاب التعليم العام 8844 طالبا وطالبة، والمنازل 338 طالبا وطالبة ، والتعليم الخاص 253 طالبا وطالبة.