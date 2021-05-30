الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عامل وشقيقته يتاجران في الأعضاء البشرية بالمعصرة.. قرار بتجديد حبس

حبس سيدة
حبس سيدة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأحد، حبس عامل وشقيقته لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتورطهما في تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأعضاء البشرية بمنطقة المعصرة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن اتهام عامل ببيع كليته بمبلغ 25 ألف جنيه، عن طريق الاتفاق مع عاطل وشقيقته وسمسار استغلوا حاجة المجنى عليه للمال وعرضوا عليه بيع "كليته".

- تفاصيل الواقعة


وتبين من المحضر الذي حمل رقم 2133 لسنة 20121، أن المتهمين رافقوا المجنى عليه في الإجراءات الخاصة بالتحاليل والإشاعات الخاصة بالجهات الحكومية، حتى عملية البيع ونقل العضو بالتحايل على القانون،  وأجبروا الضحية على التوقيع على إيصالات أمانة، لتهديده فى حالة تراجعه عن إتمام عملية بيع "كليته"، وضمان استمرار تجهيز الضحية لعملية نقل "الكلية".

-  ابتزاز الضحية بإيصالات أمانة 


 وتبين أن المتهم الثالث "السمسار" أجبر المجنى عليه على التوقيع على 4 إيصالات أمانة على بياض لتهديده بها، فى حالة تراجعه أو رفضه إجراء العملية، وأحضر له شقة تواجد بها المجنى عليه، لتحضيره لإجراء العملية بعد الكشف عليه طبيًا وإجراء الأشعة والتحاليل له، ثم قام المتهم باصطحاب المجنى عليه إلى أحد المستشفيات وتم إجراء عملية نقل "الكلية" من المجنى عليه وإعطائه المبلغ المتفق عليه 25 ألف جنيه.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجنى عليه الذي أكد أنه باع كليته للمتهمين بسبب مروره بضائقة مالية، وأنه تعرف على شخص كان قد باع كليته منذ عامين، وهو زوج المتهمة.

- أقوال المجني عليهم 

وباستجواب المجني عليه الثاني، اعترف بارتكابه للواقعة فى عام 2019، واعترف أن زوجته المتهمة طلبت منه بيع "كليته"، وهددته بترك المنزل فى حالة رفضه بيعها.

وقال إن زوجته المتهمة وشقيقها اصطحباه داخل شقة لإجراء التحاليل والأشعة له وتجهيزه للعملية، ثم تقابل مع سمسار أجبره على توقيعه على إيصالات أمانة لضمان استمراره معه، وعدم عدوله عن قرار البيع، ثم دفع له 22 ألف جنيه مقابل بيع كليته بعد إجراء العملية فى أحد المستشفيات.

-  اعترافات المتهمين بارتكاب الواقعة

واعترفت المتهمة وشقيقها بتكوينها وشقيقها تشكيلًا عصابيًا للاتجار فى البشر، وأنها منذ 3 سنوات باعت كليتها وهى وشقيقها بسبب مرورها بضائقة مالية، وحصلا على 30 ألف جنيه من السمسار، بعد إجراء العملية فى أحد المستشفيات.

وعقب إجراء العملية عرض عليهما السمسار العمل معه، بحيث كل زبون أو ضحية تقنعه ببيع كليته، تحصل على 5000 جنيه عمولة لها.

كانت  مباحث الأحداث، قد ألقت القبض على سيدة وشقيقها بدائرة قسم شرطة المعصرة، لقيامهما بالاشتراك فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالأعضاء البشرية، مُستغلين المجنى عليهم ودفعهم لبيع أعضائهم مقابل مبالغ زهيدة، مُتخذين من منطقة المعصرة بالقاهرة مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.


 وأكدت التحريات قيام كل من" ر .م. ح" وشقيقها "ع" بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية مقابل حصول الضحايا على مبالغ مالية، وتقديم جزء من المبلغ المالي المتفق عليه بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها، وقد أمكن تحديد خمسة أشخاص من ضحاياهم.

الكلية ايصالات أمانة قاضي المعارضات المعصرة الاتجار بالأعضاء البشرية تكوين تشكيل عصابي عامل تجديد حبس

الأكثر قراءة

بـ3 مليارات جنيه.. تفاصيل إنشاء أضخم مجمع طبي في السويس

إلغاء قرار «اللجنة الأولمبية» بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

انخفاض الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الخميس

«الهجرة»: إجراءات جديدة للراغبين فى السفر للسعودية عبر البحرين

الرئيس السيسي يوفد وفدًا أمنيًا لإسرائيل وفلسطين لبحث تثبيت وقف إطلاق النار

هل يعيد حكم «إلغاء قرار الأوليمبية» مرتضى منصور لرئاسة «الزمالك»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خلفًا لـ«ريفلين».. الكنيست الإسرائيلي ينتخب رئيسًا جديدًا الأربعاء

«حكومة تغيير» فى إسرائيل تخطط للإطاحة بنتنياهو

إسرائيل تسعى لهدنة طويلة.. تفاصيل مكالمة جانتس وأوستن