الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بحث إجراءات تزويد مراكز الشباب بـ ATM في المنوفية

برتوكول التعاون بين
برتوكول التعاون بين البنوك الحكوميه والشباب والرياضة

عقدت مدرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، بروتوكول تعاون بينها وبين البنوك وذلك لدراسة إمكانية عمل ماكينات صراف آلي بمراكز الشباب التابعة للمديرية وخصوصا بمراكز الشباب في القرى. 

واستقبل الدكتور سمير كرم، وكيل الوزارة للشباب والرياضة، والمهندس حسن بدر وكيل الشباب، والاستاذ محمد سلامة وكيل الرياضة، و جمال غنيم رئيس مجلس الإدارة، َمحمد سعيد أمين الصندوق لمركز شباب محلة سبك لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالهيئة، وتم تناول بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الشباب والرياضة وبعض البنوك الحكومية لإقامة ماكينات الصراف الآلي ببعض مراكز الشباب لخدمة المواطنين، والذي تم البدء به في 6 هيئات شبابية بالمحافظة و من ضمنها مركز شباب محلة سبك بإدارة أشمون. 

 - لقاءات مستمرة لحل مشكلات الهيئات الشبابية والرياضية


ويأتي هذا اللقاء ضمن مجموعة من اللقاءات المستمرة التي تتناول مناقشة مشكلات الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، وأساليب حلها مع  محافظ المنوفية والهيئات التابعة للشباب والرياضة، و ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر وطبقا للبرتوكول المبرم بين الوزارة وبنك مصر وكذلك الضوابط التنظيمية لإقامة ماكينات الصراف الآلي بمراكز الشباب

و تقوم مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية بتركيب ماكينة صراف آلي بمراكز الشباب بالمحافظة، وجارى تركيب للمرحلة الاولى في المراكز التالية، مركز شباب تتا بادارة منوف، مركز شباب منشأة سلطان بإدارة منوف، مركز شباب دمليج بإدارة منوف،  مركز شباب محلة سبك بإدارة أشمون، مركز شباب سبك الأحد بإدارة أشمون، مركز شباب اصطباري بإدارة شبين. َ

 ويأتي ذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية.، كما تقوم مدريد الشباب والرياضه بالتنبيه على كافة المراكز للشباب والرياضة في القرى باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

محافظة دراسة وزارة رياضة المواطنين الشباب والرياضة بروتوكول تعاون ماكينات الصراف الآلي

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