الأحد 30 مايو 2021
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محافظات

«أشكر كل اللي ساعدوني أرجع للحياة».. مُسن يوجه رسالة لأطباء مستشفى النصر ببورسعيد

عم ابراهيم
عم ابراهيم

"أنا جاي أشكر كل اللي ساعدوني أرجع للحياة"، بهذه الكلمات بدأ "عم إبراهيم" حديثه،  أثناء دخوله لمستشفى النصر التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، اليوم الأحد، لمتابعة حالته الصحية بعد إجرائه جراحة ناجحة استمرت لأكثر من 7 ساعات بقسم جراحة القلب بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد.

- منتفع بمنظومة التأمين الشامل وخضع لجراحة قلب مفتوح

 

و "عم إبراهيم"، هو أحد منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، ويبلغ من العمر 73 عاماً، خضع لجراحة قلب مفتوح معقدة ، تم خلالها إصلاح تمدد بالشريان الأورطي الصاعد مع تغيير الصمام الأورطي بالاضافة الي زراعة 3 شرايين تاجية، وأثناء زيارته للمتابعة قال : "مكنتش بقدر أنام غير وأنا قاعد، ولا كنت بقدر امشي خطوتين، دلوقتي الحمد لله عايش طبيعي".

من جانبه أوضح الطبيب المعالج للحالة،  أمير البسطويسي استشاري جراحة القلب والصدر، أن مثل هذه الجراحات المعقدة تعد تحدياً صعباً خاصة في مثل هذا السن المتقدم، ولكن جاهزية المستشفي والأطقم الطبية هما العامل الأساسي لنجاح مثل هذه الجراحات.

وخلال المتابعة وجه "عم إبراهيم" وزوجته كل الشكر والتقدير للفريق الطبي الذي قام بإجراء الجراحة، وهم أمير البسطويسي استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد،  ومحمد سامح "اخصائي جراحة القلب"،  وآيه محي "اخصائي إرواء القلب الصناعي"، ومحمود دراز "استشاري تخدير جراحة القلب"،  هذا بالإضافة إلى الفريق المعاون من التمريض والفنيين والمكون من" إيمان إبراهيم، وهاجر السعيد،  وياسمين إبراهيم، وأحمد العدوي".

- بدء العمل بوحدة الدعم النفسي لمرضي كورونا 

وفي سياق آخر كان قد تابع اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أمس، بدء العمل بوحدة الدعم النفسي لمرضي كورونا و التي تم من خلالها تشكيل فريق عمل يقوم علي تسهيل التواصل بين المرضي و ذويهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس و ذلك بهدف رفع الروح المعنوية للمرضي داخل مستشفى الحميات من خلال مديرية الصحة برئاسة الدكتور أحمد حسن أبو هاشم مدير مديرية الصحة ومراعاة لكافة الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية و في ضوء ما تسمح به حالة المريض الصحية .

كما أطلع المحافظ على إجراءات بروتوكول التعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية و مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد والذى يتم من خلاله مرور أطباء الصحة النفسية علي المرضي بهدف زيادة الدعم النفسي للمرضي مما يسهم بشكل كبير في التعجيل بالشفاء.

وأشاد محافظ بورسعيد بالجهود المتواصلة لأطقم الجيش الأبيض والعمل فى كافة الاتجاهات لتحقيق أفضل رعاية طبية وصحية ونفسية لمريض كورونا المستجد ، مؤكدا على أهمية وحدة الدعم النفسى لمرضى كورونا والتى تساهم بشكل كبير فى احتواء المريض وسرعة التعافى وتقليل أعراض الخوف لدى المرضى ، مشيرا لأهمية دعم القطاع الصحى خلال المرحلة الراهنة من الجميع حتى تمر هذه الفترة بسلام على الجميع .

عم ابراهيم

عم ابراهيم
عم ابراهيم
عم ابراهيم
عم ابراهيم
IMG-20210530-WA0075
IMG-20210530-WA0075
التخصصى النصر الرعاية الصحية مستشفى

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