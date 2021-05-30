نظر محاكمة مبيض محارة اعتدى على موظفة في منزلها 13 يونيو

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، جلسة 13 يونيو المقبل، لنظر محاكمة مبيض محارة بتهمة اغتصاب موظفة في دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ابو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض، وهشام الدرندلي، ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه، وتامر حماد.

- تفاصيل الواقعة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "ب. س"، مبيض محارة، بمواقعة المجني عليها "م. ف"، بغير رضاها بأن تسلل للوحدة السكنية خاصتها وأمسك بها عنوة مطوقًا عنقها باستخدام قطعة قماشية بقصد منعها من الاستغاثة حتى أغشي عليها.

وتابعت التحقيقات وما إن عادت إلى وعيها حتى فوجئت بحسر ملابسها عنها، وكان من شأن تلك بث الرعب في نفس المجني عليها وشل بذلك مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من مواقعتها بغير رضاها.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بسرقة شاشة التلفاز المملوكة للمجني عليها، وكان ذلك بواسطة الاكراه الواقع عليها.