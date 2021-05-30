الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود حل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحماس

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي  باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة «حماس».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أوفد، الأحد، اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والجهات المعنية في إسرائيل، حـول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

كما أوفد الرئيس السيسي وفداً أمنياً رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية؛ لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

ويناقش الوفد الأمني المصري سبل التوصـل لتهدئـة شاملة بالضفة الغربيـة وقطاع غزة.

 

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