فتح الطريق الزراعي بعد تعطل المرور إثر تصادم 3 سيارات في قها

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية ومجلس مدينة قها من إعادة الحركة المرورية، اليوم الأحد، على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي في اتجاه القاهرة، بعد ان تعطلت بعض الوقت بعد كوبري قها العلوي الجديد بسبب اصطدام 3 سيارات.



وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية إخطارا بالحادث، من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة مرور المحافظة، وانتقلت قوة من مركز شرطة قها وضباط المرور والحماية المدنية والإسعاف ومجلس مدينة قها لموقع الحادث.

وتبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي وميكروباص ونصف نقل، وجاري تحديد أسباب الحادث دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

- تعطل المرور باتجاه كفر شكر إثر انقلاب سيارة نصف نقل

وفي وقت سابق تعطلت الحركة المرورية على طريق بنها المنصورة أمام قرية جمجرة فى إتجاه مدينة كفر شكر إثر انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالبضائع وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وتم نقلهم الى المستشفى لاتخاذ اللازم

و تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر ب،مديرية أمن القليوبية بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قرية جمجرة نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل فى اتجاه كفر شكر وتعطل الحركة المرورية.

و انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وتبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل من بنها فى اتجاه كفر شكر محملة بالبضائع وبسبب السرعة انقلبت السيارة أمام قرية جمجرة دائرة المركز

وأسفر الحادث عن تعطل حركة المرور وتكدس مروري، و إصابة اثنين من مستقلى السيارة وتم نقلهما الى المستشفى لاتخاذ اللازم، و وتم توفير طرق بديلة للتسهيل على أصحاب السيارات والمسافرين من عدم تعطل مصالحهم لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث، و وتحرر محضر بالواقعهةوتولت النيابة العامة التحقيق.