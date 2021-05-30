على غرار «أرض المعارض».. «الصحة» تجهّز مراكز عملاقة في 5 محافظات

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن بدء تجهيز مراكز عملاقة في 5 محافظات لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد على غرار مركز تطعيم المواطنين بأرض المعارض.

وأوضحت المصادر، لـ"الدستور"، أن الوزارة تجهز حاليا المراكز في محافظات "الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، وأسيوط" وذلك تسهيلاً للمواطنين في الحصول على اللقاح وتخفيف قوائم الانتظار وتطعيم الآلاف من المواطنين يومياً.

وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع باقى المحافظين لفتح مراكز كبرى عملاقة في باقى محافظات الجمهورية تدريجياً على مدار الأشهر المقبلة، لافتة إلى أنه سيتم دعمها بكافة الاستعدادات الطبية بالإضافة إلى الفرق الطبية المدربة وفرق التواصل المجتمعى لزيادة توعية المواطنين بلقاح كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الفيروس.

وأكدت أن لقاحى فيروس كورونا المتوافرين فى مصر، سواء سينوفارم أو أسترازينكا، أثبتا فعاليتهما ومأمونيتهما من خلال الدراسات التى أجريت عليهما، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، أمس السبت، عن خروج 479 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 190733 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 260659، من ضمنهم 190733 حالة تم شفاؤها، و15001 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.