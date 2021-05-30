«التعاون الإسلامي» تدين محاولة الحوثي استهداف المدنيين بالسعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، استمرار الحوثيين في إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" لاستهداف المدنيين في السعودية، مشيداً بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة "المفخخة" التي أطلقتها الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.

وجدد العثيمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد - تأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات الحوثيين لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا، مؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وفي سياق متصل.. أبدت دولة الإمارات العربية المتحدة، إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات الحوثي، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأحد، أن “استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية”.

يأتي ذلك فيما أشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيانٍ لها، مساء اليوم، بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافرًا على سيادة المملكة العربية السعودية وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأكدت تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.