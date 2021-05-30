الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فرق طبية متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الوادي الجديد

تطعيم المواطنين بلقاح
تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، بتدشين فرق طبية متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس.

 

 حيث قامت مديرية الصحة اليوم بتسجيل وتطعيم العاملين بديوان عام محافظة الوادي الجديد، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على أن يتم استكمال باقي المديريات والإدارات والمصالح الحكومية للحد من انتشار الفيروس.

 

وفي نفس السياق توافد العشرات من المواطنين من مختلف الأعمار على مراكز تلقي لقاح كورونا بمدينة الخارجة دون أي معوقات، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة وتأمين من قوات الأمن لمحيط مدخل المركز وسط إقبال متزايد من المواطنين.

 

ودشنت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، حملة تسجيل وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، بالقرى والمناطق النائية من خلال الفرق المتحركة التي تم إطلاقها للتيسير على المواطنين بمستشفى باريس، يرافقها كمال إبراهيم رئيس المركز، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. 

 

حيث أكدت ضرورة التسجيل والحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس وتقليل أعداد الإصابات، مشيدة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، موجهةََ بتشكيل فرق طبية متنقلة لتطعيم الحالات المرضية الصعبة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد أنه جرى زيادة عدد مراكز تطعيمات كورونا بالمحافظة إلى 4 مراكز، وذلك بعد أن بدأ المركز الإقليمي لنقل الدم بالخارجة في استقبال المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا بعد ضمه للمنظومة ليصل عدد مراكز التطعيم لــ 4 مراكز على مستوى المحافظة للتيسير على المواطنين والحد من التزاحم.

 

وتواصل المراكز الطبية ومراكز تلقى لقاح كورونا فى المستشفيات بالمحافظات، استقبال المواطنين لتلقى لقاح كورونا، وقررت عدد من مديريات الصحة بالمحافظات التوسع فى مراكز تلقى اللقاح، بعد الإقبال الكبير للحصول على اللقاح، كما تستمر مديريات الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظات، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.

تدشين فرق طبية متنقلة لتطعيم المواطنين لقاح فيروس كورونا الوادي الجديد الفرق المتحركة

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