الأحد 30 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

تعاون بين «التضامن» و«التعليم» لإعداد منهج «الطفولة المبكرة»

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت مني الشبراوى رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه جار التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعداد منهج لمرحلة الطفولة المبكرة (دون سن الأربع سنوات) بما يتوافق مع المعايير الدولية التي تم وضعها للتعليم الابتدائي بالوزارة كى يكون على نفس وتيرة المناهج المصرية الجديدة، ومتوافقًا مع فلسفتها.

وأضافت فى تصريحات صحفية، أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية والتربوية والتعليمية المقدمة للأطفال حتى سن 4 سنوات ضمن معايير الجودة التي تعتمد في تقييمها على نواتج التعلم وإكساب الأطفال المهارات المختلفة، وتعزيز وعي الأسرة وتحسين الخدمات التربوية المقدمة إليها بشكل يعزز تنمية أسر مصرية سليمة وصحية.

وكانت الوزارة أوضحت أن التطوير لا يخص فقط البنية التحتية  ولكن يشمل أيضًا إعداد مدربين من الكوادر الحكومية وكذلك على حقيبة الإدارة التنفيذية لمسئولي دور الحضانات والحقيبة التربوية للميسرات حيث تم إعتماد الكوادر المدربة تمهيدًا لقيامهم بمهام تدريبية داخل المحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الميسرات ومشرفي الحضانات وتدريبهن على موضوعات التغذية والتربية السليمة وصعوبات التعلم والاكتشاف المبكر للإعاقة. 
 

وفيما يخص الحضانات، أكد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار عمل الحضانات مع التأكيد على ضرورة التزام أصحاب الحضانات بالاشتراطات الخاصة بإعادة فتح الحضانات وهى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة الأطفال منها وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وأن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا ومنع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا كما يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين وخلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

التعليم الفنى وزيرة التضامن وعي وزارة التربية والتعليم القباج

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