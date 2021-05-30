رئيس نظافة القاهرة يتابع استعدادت افتتاح مراحل التطوير بطريق محور العروبة

قام اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بتفقد الأعمال من كوبري المطار حتى تمثال رمسيس.

وتابع رئيس هيئة نظافة القاهرة كافة أعمال كل المشاركين في التكليفات التي تتم بمعرفة المركزيات الخمسة من تجميل ونظافة وإنارة وورش إنتاجية ومشروعات.

وكلف رئيس الهيئة المشرف العام على التطوير المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة بالانتهاء من كافة الملاحظات البسيطة الموجودة.

رافق رئيس الهيئة مدير عام الهيئة ورؤساء المركزيات والمشروعات والورش الإنتاجية والجراچات والمخازن والعلاقات والمتابعة وفي نهاية الجولة طلب من الجميع استمرار العمل حتة يوم الافتتاح.

انتهاء أعمال التطوير بمحيط تمثال رمسيس

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أشار إلى أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أنهت أعمال التطوير والتجميل بالمنطقة المحيطة بتمثال رمسيس ضمن أعمال التطوير الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم، والتى تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء و"اللاند سكيب" والإنارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم، والتي تكتسب أهمية كبيرة كونها أول ما يقابل السائح بعد خروجه من المطار.

وأكد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أنه تم الانتهاء من أعمال الزراعة والإضاءة واللاند سكيب بالمنطقة المحيطة بالتمثال والاستعانة بمزروعات لديها مقاومة عالية للتأثر بعوادم السيارات، كما تم تصميم سجادة زخرفية من الحصى أسفل التمثال.

تصميم الإضاءة بصورة لا تؤثر على حركة المرور

وأضاف "الشرشابي" أن المنطقة المحيطة بالتمثال تتوسط الأعمال الجارية بالجزيرة الوسطى بصلاح سالم، وتم الانتهاء منها فى البداية لوجود التمثال الأثري الذى يمثل نقطة جذب للمترددين على المكان، مشيرًا إلى أنه تم تصميم الإضاءة بصورة آمنة لا تؤثر على حركة المرور ولا تشتت قائدى السيارات وتبرز الشكل الجمالى للتمثال الأثري.

وأكد رئيس هيئة النظافة أن العمل مازال جاريًا فى باقى منطقة الجزيرة الوسطى من كوبرى المطار حتى العباسية، حيث شارفت أعمال الإضاءة فى الكيلو الأول بعد نزلة كوبرى المطار على الانتهاء وجارٍ العمل فى باقي المسار.

رئيس هيئة نظافة القاهرة

رئيس هيئة نظافة القاهرة

رئيس هيئة نظافة القاهرة

رئيس هيئة نظافة القاهرة