الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سحب 5111 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكترونى
الملصق الإلكترونى

قامت الإدارة العامة للمرور على مدار 24 ساعة بسحب5111 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، و تم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة المختصة التحقيق

 

وكانت وزارة الداخلية قد قررت إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية, من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً, والمخصصة لتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2021 للمركبات بكافة أنواعها. 

وتهيب الوزارة بالمواطنين سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني دون الحاجة لموعد الفحص وتجديد الترخيص.. وفى ذات الإطار وتيسيراً على المواطنين يمكن لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية طلب إصدار ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور (بوابة مرور مصر) على موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.eg.

 - مميزات الملصق الإلكتروني

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة- دراجة نارية- نقل- مقطورة".

- يكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص، من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يسهم في التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

- يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق- الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم- مخالفة- رسوم"  تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

- يسهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

المواطنين الإدارة العامة للمرور مجلس الوزراء حركة المرور www اجهزة الامن الملصق الالكتروني

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