حقيقة نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية

نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.. شائعة

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، مُشددةً على توافر كافة الأمصال الطبية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وأن هناك مخزوناً استراتيجياً كافياً منها لعدة أشهر قادمة، مُشيرةً إلى قيام الوزارة برصد أي نقص في الأمصال الطبية بكل المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن توافر بعض الأمصال العلاجية بالمجـان، من خلال مستشفيات الوزارة وبعض الوحدات الصحية، حيث توفر 6 أمصال علاجية بالمجان للعديد من الأمراض، تتضمن (مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي "ب" - مصل التسمم الممباري - مصل التيتانوس - مصل الثعبان - مصل الحيات - مصل العقرب - مصل الكلب)، وتستخدم هذه الأمصال حال تعرض الشخص لعقر أو لدغات أو تعرض للعدوى ببعض الأمراض.

اعتزام الحكومة زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة.. شائعة

وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة، مُوضحةً أن الرسوم الجمركية على مختلف الواردات ثابتة دون أي زيادة، مُشيرةً إلى أنه جار تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية والذي يسهم في تقديم عدد من التيسيرات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.