الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: لم نسجل حالات بالفطر الأسود حتى الآن

مصابين كورونا
مصابين كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، عن أن العراق لم يسجل أي حالة حتى الآن بعدوى «الفطر الأسود» عبر القادمين من الهند.

وقال مدير دائرة الصحة العامة بالعراق، عبدالأمير الحلفي في تصريحات له- حسبما نقلتها قناة (السومرية نيوز)- إن "الفطر الأسود مرض نادر جداً يصيب عديمي المناعة ولا علاقة له ب‍فيروس كورونا"، مبيناً أنه يأتي بسبب التلوث في المناطق الريفية والتربة.

وأضاف أن "سبب ظهور حالات في الهند جاء نتيجة انعدام النظافة"، مشيراً إلى أن العراق لم يسجل أي حالة حتى الآن عبر القادمين من الهند.

وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تسجيل إصابات بعدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا في البلاد، فيما أشارت تقارير طبية إلى أن عدوى المرض تسببت في وفاة 50% من مرضي كورونا .

ظهور الفطر الأسود

حتى الآن، أعلنت خمس ولايات، تاميل نادو وأوديشا وجوجارات وراجستان وتيلانجانا، أن الفطر الأسود أصبح وباءً  ومن المتوقع أن يتبعه المزيد من الولايات، ومن جانبه أصدر المجلس الهندي للأبحاث الطبية استشارة حول تشخيص المرض وعلاجه.

وكانت أبلغت ولاية ماهاراشترا، وهي الولاية الأولى التي تضررت بشدة من موجة كوفيد الثانية في الهند، عما يزيد على 1500 حالة و90 حالة وفاة، وهي أعلى نسبة في البلاد.

كما بدأت المستشفيات في دلهي أيضًا في الإبلاغ عن ارتفاع غير مسبوق في الحالات، ما يصل إلى 15 إلى 20 حالة جديدة يوميًا في بعض المستشفيات، مقارنة بالمعدلات السابقة لحالة أو حالتين شهريًا.

وقال وزير الصحة في دلهي، ساتيندار جين، إن هناك 197 حالة من الفطريات السوداء في المستشفيات في جميع أنحاء المدينة، وتم الآن إنشاء أجنحة خاصة للفطر الأسود في المستشفيات الحكومية الكبيرة للتعامل مع تدفق المرضى، وألقى جين باللوم على إساءة استخدام المنشطات "الخطيرة جدًا" لعلاج Covid-19 كسبب للوباء.

ظهور الفطر الأسود الفطر الأسود العراق الصحة العراقية بغداد

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