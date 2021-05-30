الأحد 30 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يستعد لجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بأشمون ضمن مبادرة "حياة كريمة "

محافظ المنوفية يتابع مشروعات «حياة كريمة» بأشمون

محافظ المنوفية وفريق
محافظ المنوفية وفريق حياه كريمه

يتفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، يرافقه اللواء خالد توفيق مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للكليات والمعاهد العسكرية والتفتيش والبحوث بجولة ميدانية موسعة لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز أشمون ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور محاسب محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام ومهندس محمد ربيع منسق المبادرة وممثلي المنطقة المركزية والهيئة الهندسية ومؤسسة حياة كريمة.

ومن المقرر أن يتفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة شطانوف تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وبتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه، كما سيتابع المحافظ أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقورص على مساحة 500 م2، وكذا متابعة الأعمال الإنشائية لمشروع توسعة وصيانة (جناح جديد) بمدرسة أبو رقبة الثانوية تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بقيمة تعاقدية ما يزيد عن 5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تفقد أعمال إنشاء الحديقة النموذجية المطورة المقامة علي مصرف أبو رقبة على مساحة 2000 م2 و بتكلفة تقديرية ما يزيد عن 2 مليون جنيه.

كما ستشمل الجولة تفقد محطة معالجة أشمون علي مساحة 18 ألف و 673 م2  وبطاقة 10 آلاف م3/يوم ، كما سيتفقد أعمال الرصف ورد الشيء لأصله بشارع سعد زغلول بمدينة أشمون بتكلفة ما يزيد عن 9 مليون جنيه بطول 1,8 كم.

جدير بالذكر أنه سبق وقد قام محافظ المنوفية بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بالشهداء ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار جهود المحافظة في المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرة الرئاسية وذلك للمساهمة في رفع  قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى وإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات.

محافظة المنوفية جولة تذليل العقبات مبادرة حياة كريمة المشروعات التنموية مركز اشمون

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