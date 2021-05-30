التفتيش العمالى على 1247 منشأة فى أسيوط

قال حازم علي حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، إن المديرية قامت خلال شهر أبريل الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية على 158 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 65 محضرا للسلامة والصحة المهنية.

وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1247 منشأة، وبحث 3 شكاوى، وعقد 3 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ومجال عمل الطفل، بالإضافة إلى تلقي 11 شكوى تمت تسويتها وديًا بالكامل.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 158 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

وكانت المديرية قامت خلال شهر مارس الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 163 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 83 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1563 منشأة، أسفر عن تحرير 103 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 8 شكاوى، وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ومجال عمل الطفل، بالإضافة إلى تلقي 5 شكاوي تمت تسوية 4 شكاوى منها، وإحالة شكوى للمحكمة العمالية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال شهر مارس الماضي، تابعت المديرية التفتيش على 163 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

كما قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط خلال شهر فبراير الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 165 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 92 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1376 منشأة وعقد 6 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ومجال عمل الطفل، بالإضافة إلى تلقي 17 شكوى تم بحث 16 منها، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال شهر فبراير الماضي، تابعت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط التفتيش على 165 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية للتفتيش العمالي.