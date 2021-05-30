في قضية النادي الصحي بمدينة نصر: الأمن يطلب من متهمة ارتداء ملابسها بالمقلوب لإثبات الواقعة

حصلت "الدستور" على الاعترافات الكاملة لساقطات النادي الصحي بمدينة نصر والمتهمين بممارسة الدعارة والفجور ومعاشرة الرجال دون تمييز مقابل مبالغ مالية، وأوضحت التحقيقات ان المتهمة الرئيسية وضعت تسعيرة لممارسة الدعارة وجلسة مساج، مع الفتاة بلغت 800 جنيه، للجلسة الواحدة.

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 13103 لسنة 2021 جنح مدينة نصر أول، قيام كل من و . م" ، " ا . م" ، " م . ن" ، " ش . ا"، : ر . ا" ، " ع . ع . ف" ، " س . ا" ، و " ه . و" قيام المتهمين الأول والثاني بتسهيل ممارسة الدعارة للمتهمات من الرابعة حتى الثامنة وارتكاب الفجور والدعارة في منزله المفروش.

- الأمن يطلب من متهمة ارتداء ملابسها بالمقلوب

وتبين من تحريات مباحث الآداب، انه بالدخول لغرفة بالنادي الصحي، وجود المتهمة الأولى و بسؤالها عن ثمة فتيات متواجدات بالداخل قررت أنه وجد فتاتين بالغرف و هي يمين الداخل من الباب ، وبدخول الغرفة الأولى تبين وجود سيدة عارية من ملابسها وتقوم بممارسة الجنس مع أحد الرجال فتم بالتحفظ عليهما وسترهم .

وبسؤالها عن اسمها قررت انها تدعي "ش . ا"، وتم بالسماح لها بارتداء ملابسها الخارجية فقط بالمقلوب، وبالدخول للغرفة الثانية تم ضبط بداخلها كذلك أحد الأشخاص عاري تماما دون السروال الداخلي، فقام بستره وتبين وجود فتاة تدعى "س . ا" و تقوم بعمل مساج استرخائي.

- حكم المحكمة

كانت قد قضت محكمة جنح مدينة نصر، بالحي السابع، برئاسة المستشار أيمن عبدالمغني، وأمين سر هيثم فوزي، بالحبس سنة مع الشغل للمتهمين بممارسة الدعارة والفجور داخل نادٍ صحي "للمساج".

وجاء منطوق الحكم بحبس كل المتهمين وهم: "و . م"، "أ . م"، "م . ن"، "ش . أ"، "ر .أ"، "ع.ع . ف"، "س. أ"، و"ه . و" سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل منهم 300 جنيه والغلق والمصادرة للأثاث والأمتعة في المكان المدار للدعارة مع وضع المتهمتين تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للمدة المحكوم بها على كل منهما والمصاريف الجنائية.

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 13103 لسنة 2021 جنح مدينة نصر، أول قيام المتهمين الأول والثاني بتسهيل ممارسة الدعارة للمتهمات من الرابعة حتى الثامنة وارتكاب الفجور والدعارة في منزله المفروش.

ووجهت النيابة للمتهم الثالث تهم تسهيل الدعارة للمتهمات من الرابعة حتى الثامنة وارتكاب الفجور والدعارة، ومعاونة أنثى على ارتكاب الدعارة، فيما وجهت النيابة للمتهمات من الرابعة حتى الثامنة تهمة اعتياد ممارسة الفجور