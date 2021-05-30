السيسي يوفد رئيس المخابرات العامة لبحث «تثبيت وقف إطلاق النار» مع نتنياهو

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والجهات المعنية في إسرائيل، حـول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

كما أوفد الرئيس السيسي وفداً أمنياً رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية؛ لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

ويناقش الوفد الأمني المصري سبل التوصـل لتهدئـة شاملة بالضفة الغربيـة وقطاع غزة.

ووجّه الرئيس السيسي الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدا أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.