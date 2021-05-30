«قومى تنمية الطفولة» يختتم تدريب المدربين لمشرفي وميسري الحضانات

اختتم البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، بالتعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية جامعة عين شمس، تدريب 224 من العاملين في قطاع الأسرة والطفولة والمديريات وموظفي الجمعيات الشريكة للوزارة والعاملة في مشروعات خاصة بتنمية الطفولة المبكرة.

يأتى ذلك في إطار إتمام سلسلة من برامج إعداد المدربين TOT والتى تهدف إلى إعداد كوادر تدريبية تحافظ على استمرارية تطبيق برنامج الطفولة المبكرة التابع للوزارة.

وأكدت منى الشبراوى رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعى في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن التوجه الحالى لوزارة التضامن الاجتماعى هو إعداد كوادر جيدة للمساهمة في تدريب أكبر عدد من المُدربين للعمل على زيادة أعدادهم وتعزيز قدراتهم بما يضمن تحسين الأداء والتوافق مع معايير الجودة بالحضانات التي يتم إنشاؤها وتطويرها على مستوى الجمهورية.

ويتبنى البرنامج رؤية شمولية للتعامل مع حقوق الطفل بما يمثل حزمة متكاملة من حقوق الطفل التي تحقق المصلحة الفضلى من رعايته وحمايته ونمائه في سن مبكر، إذ أن البرنامج يتعامل مع الطفل في مراحله الأولى من منظور متكامل يشمل صحة الطفل واستكمال تطعيماته، والتغذية السليمة، وبناء الشخصية، واكتشاف أي مشكلات إعاقة أو تأخر في التعلم، وتوفر البيئة الداعمة، إلى جانب تبني مفهوم الأسرة والطفل وأهمية العمل مع الأمهات بشأن التمكين الاقتصادي والصحة الإنجابية والتوعية في كافة الموضوعات.

كما يمثل المشروع تطوير واعتماد الحقائب والكوادر التدريبية لمكون بناء قدرات الميسرات يتم في ٢٦ محافظة، وذلك بهدف تحسين الخدمات التربوية المقدمة وبصفة خاصة مع التوسع الذي ترتأيه الوزارة وكافة مؤسسات الدولة.

وذكرت شبراوي أن التدريبات تتم بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ، وذلك بهدف التوسع في إنشاء حضانات جديدة وتطوير عدد من الحضانات التي تحتاج لتطوير بما يؤهل الوزارة لزيادة النسبة المخطط لها للالتحاق بالحضانات والتي تمثل 30% بحلول عام 2023.