الأحد 30 مايو 2021
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مصر

بينهم 6 من ذوي الهمم.. تعيين 721 شابا بأسيوط

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 721 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1903 شباب، فضلا عن إصدار 392 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

 

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع مبلغ 18 ألف جنيهاً، لـ7 عمال من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 119 عامل جديد و إصدار كارنيهات لهم.

 

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط خلال شهر مارس الماضي، بتعيين 737 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 14 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل ، الذين بلغوا 2674 شاباً، فضلا عن إصدار 569 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

 

وقامت المديرية خلال شهر مارس الماضي، بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع مبلغ 46 ألف جنيه، لـ19 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 61 عاملا جديدا وإصدار كارنيهات لهم.

 

وكانت المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي، بتعيين 623 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 15 من ذوي القدرات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2202 شاب، فضلا عن إصدار 666 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

 

كما قامت المديرية في شهر فبراير أيضا، بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع مبلغ مليون و304 آلاف و500 جنيه، لـ2552 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

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