بـ 120 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح 3 مدارس ومحطة صرف صحى بطنطا

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم ، ثلاث مدارس ومحطة للصرف صحي بمركز طنطا، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة طنطا، و المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، و المهندس مصطفى شعبان رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، و مهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالغربية، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة .

- تفاصيل افتتاح المدارس

بدأت الجولة بافتتاح بافتتاح مدرسة اللواء حسين جابر الرسمية للغات والمقامة على مساحة ١٢٨٥ متر مربع بقيمة ٧.٤ مليون جنيه والتي تتكون من ٥ أدوار بواقع 12 فصلا دراسيا، مكتبة، غرفة شبكات، قاعة رياض أطفال، غرفة مجالات، غرفة مصادر وكمبيوتر، معمل إلى جانب معمل لغات.

كما افتتح المحافظ مدرسة محمد أمين الخولي الابتدائية والمقامة على مساحة ١٤٤١.٩ متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها ٧.٥ مليون جنيه والتي تتكون من من ٤ أدوار بواقع ١٢ فصلا دراسيا، ٤ قاعات رياض أطفال، غرفة متعدد الأغراض، مكتبة، غرفة مصادر، غرفة أخصائي نفسي اجتماعي، غرفة كمبيوتر، غرفة مجالات، غرفة شبكات إلى جانب غرفة طبيب، وقد استغرق بناؤها ١١ شهراً ونصف.

وفي السياق ذاته، افتتح المحافظ مدرسة كفر طرنة للتعليم الأساسي والمقامة على مساحة ١٢٦٢.٩ متر مربع بتكلفة إجمالية ٦.٥ مليون جنيه ،حيث تتكون من ١١ فصل، غرفتي مجالات ومصادر، مكتبة، غرفة كمبيوتر، معمل مطور، غرفة شبكات، غرفة أخصائي نفسي واجتماعي، غرفة متعددة الأغراض إلى جانب غرفة طبيب موزعين على ٥ أدوار، واستغرق بناؤها ١١ شهراً.

- محطة صرف صحي تلبي احتياجات دفرة

واختتم المحافظ سلسلة الافتتاحات اليوم بافتتاح محطة الصرف الصحي بدفرة بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه والتي من المقرر أن تخدم ٥٠ ألف نسمة، وتتكون من شبكة انحدار بإجمالي ٥٠ كم طول، مواسير بلاستيك بأقطار تبدأ من ٢٠٠ مم حتى ٦٣٠ مم، محطة رفع رئيسية، محطة رفع فرعية، خط طرد للمحطة الرئيسية والفرعية إلى جانب ٢عداية لخطوط الطرد وشبكة الانحدار، و يُذْكَر أن المحطة ستلبي احتياجات ساكني المنطقة من خدمات الصرف الصحي والتي كانت مطلب حيوي وهام، حيث سيتم خلالها تجميع مياه الصرف الصحي ورفعها في سبيل تحسين خدمات منظومة الصرف المقدمة لسكان القرية.

وأكد محافظ الغربية، أن مثل هذه المشاريع التنموية تأتي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية وبناء الإنسان المصري وتلبية كافة احتياجاته وأهمها حق التعليم وتطوير البنية التحتية وهذا ما ينعكس في كافة المشاريع الخدمية والإنتاجية التي تسعى المحافظة لإنهائها.

من الجدير بالذكر أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد من المشاريع المتنوعة من مدارس، محطات صرف، ملاعب ونوادي، تبطين ترع، أعمال إدخال الصرف والغاز، أعمال الرصف، مشروع المجزر النصف آلي بشبشير، مشروع محطة إنتاج بيض المائدة بكفر الشيخ سليم إلى جانب مشروعات تطوير الكورنيش والمناطق العشوائية وإحياء المناطق الأثرية والتاريخية.