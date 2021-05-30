جمعيات الدواجن تعلن تكلفة الإنتاج الداجني والسعر العادل

كشف مجلسا الجمعية المصرية لمربي الدواجن، وجمعية تطوير صناعة الدواجن، متوسط التكاليف الفعلية للإنتاج الداجني، من الواقع الفعلي لتربية التسمين وقطعان الدجاج البياض.

وقال بيان لمجلسي الجمعيتين، اليوم الأحد، إن كشف تكاليف الكيلو جرام من الدواجن البيضاء وطبق بيض المائدة، يأتي بهدف عرض تفاصيلها أمام الرأي العام الشعبي والحكومي في مصر، بما يُظهِر الخسائر الحقيقية التي تتعرض لها الصناعة، وذلك بعد كثرة الحديث بين أقطابها عن خسائرها المتكررة، دون كشف هذه الحقيقة.

وأوضح البيان، أن المجلسين اتفقا على تكليف مجموعة من المربين والخبراء بتقدير متوسط تكلفة الإنتاج في نهاية كل أسبوع، مع تقدير ربح عادل لا تزيد نسبته على ٧٪؜ للمربي، سواء للتسمين أو البياض.

وأفاد البيان الصادر عن الجمعيتين أمس السبت، أنه تم اعتماد حساب متوسطات التكاليف في كل بنود مدخلات الإنتاج، بما فيها متوسطات معدلات النافق، ومُعامل التحويل، ومعدل إنتاج البيض.

وذكر البيان أن تقديرات متوسطات التكاليف، وضعت في الاعتبار تفاوت هذه العناصر وغيرها بين المربين (حسب تصنيفهم)، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكلفة، "وعليه، فتقديرنا أقرب لأن يكون تكلفة استرشادية وسعر استرشادي للبيع من المزرعة".

وقال إنه بمقارنة السعر العادل التقديري بالأسعار الفعلية خلال الأسبوع المنتهي الخميس الماضي، تبين أن متوسط التكلفة الفعلية لطبق البيض الأبيض بلغ 33.5 جنيه، و36 جنيها لطبق البيض الأحمر، فيما تم البيع من المزرعة بسعر يتراوح بين 26 و28 جنيها.



وفيما يخص متوسط تكاليف كيلو الدواجن البيضاء، بلغ نحو 27.13 جنيه، فيما تم تنفيذ البيع خلال الأسبوع الماضي بسعر يتراوح بين 28.5 و33.5 جنيه في المزرعة، "وهذا ما يبرز حقيقة تعرض صناعة الدواجن لخسائر مستمرة، في الوقت الذي لا يعود على المستهلك النهائي بالنفع، لوجود فجوة واسعة بين بيع المربي من المزرعة وشراء المستهلك النهائي من منافذ البيع.

وتبين الجداول المرفقة تكلفة إنتاج بيض المائدة ودجاج التسمين خلال الأسبوع المنتهي في ٢٧/٥/٢٠٢١.

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