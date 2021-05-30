الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر بـ«تعليم القاهرة» يكشف موعد نتيجة تنسيق قبول رياض الأطفال بالتجريبيات

رياض الأطفال
رياض الأطفال

قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه جاري تجهيز نتيجة تعديل رغبات قبول طلاب رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بتنسيق المرحلة الثانية.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أنه سيتم أيضا إعلان نتيجة تنسيق قبول التلاميذ بالمرحلة الثالثة خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم تسكين جميع التلاميذ فوق سن الخمس سنوات بعد إعلان نتيجة تعديل رغبات المرحلة الثانية ونتيجة المرحلة الثالثه.

جدير بالذكر أنه يتم بدء التقديم للطلاب بالمدارس الرسمية لغات للعام الدراسي الجديد بداية 1 يونيو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل مديرية.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب لمديريات التربية والتعليم والتوجيه الفني لرياض الأطفال بشأن سن القبول برياض أطفال المدارس الرسمي لغات واللغات المتميزة للعام 2021-2022 الآتي:

1- يتم الإعلان عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للالتحاق برياض الأطفال (رسمي/ لغات/ لغات متميزة) في الفترة من 1-6-2021، حتى 30-6-2021 من خلال منصة إلكترونية واحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات ويتم التنسيق لكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها.

2- الالتزام بعد الاستخدام أي تطبيقات خارجية مخالفة لما تقوم الوزارة بنشره على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الفني emis.gov.eg//http:

3- تملأ بيانات الطفل إلكترونيًا بمعرفة ولي الأمر ومسئوليته.

4- يقوم ولي الأمر بطباعة الاستمارة ال‘لكترونية ويتم تقديمها للإدارة في الفترة من 1-7-2021 إلى 31-7-2021.

5- حال تخلف ولي الأمر عن تسليم شهادة الميلاد الطفل الأصلية للتوجه بالإدارة يسقط حق الطفل في القبول.

6- لايوجد استثناء بعد انتهاء موعد التقدم الإلكتروني.

7- سن القبول من سن 6 سنوات إلا يوم حتى 4 سنوات.

8- يتم القبول تنازليًا من أعلى سن المتقدمين فالأقل.

9- أن يكون حساب السن العتبارًا من أول أكتوبر 2021.

10- الإدارة التعليمية مربعًا سكنيًا عند التقدم للالتحاق.

11- الولاية التعليمية للأب.

12- حال وجود نزاعات بين الوالدين يتم الرجوع للشئون القانونية بالإدارات التعليمية.

13- ضرورة بقاء الطفل عامان متتاليان بالرياض.

14- ضرورة متابعه نتيجة مراحل التنسيق من قبل ولي الأمر.

15- ضرورة دفع المصروفات في غضون عشر أيام  حال قبول الطفل.

16- لا يوجد تحويلات حال قبول الطفل بالمستوى الأول رياض أطفال.

17- لايجوز التقدم في أكثر من إدارة تعليمية.

18- يتم التنسيق لكل إدارة طبقًا للكثافة.

19- عدم تكرار الرغبة باستمارة البيانات.

20- عدد الرغبات بعدد مدارس كل إدارة تعليمية.

21- تعلن نتائج المفبولين من خلال نفس الموقع الإلكتروني الذي تم تقديم الطلب من خلاله.

22- الطفل العائد من الخارج لابد أن يكون عائد من مدرسة لغات.

23- يبدأ العمل من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع برياض الأطفال.

24- ممنوع منعًا باتًا جمع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للالتحاق.

 

 

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