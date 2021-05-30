الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم فى طعن مرتضى منصور على منعه من مزاولة النشاط الرياضى 4 سنوات

مرتضي منصور
مرتضي منصور

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

وفى وقت سابق، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضي منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، للحكم بجلسة 30 مايو.

وفى السياق ذاته، اختصمت الدعويان اللتان حملتا رقمي 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وبدأت أزمة المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك  بوجود مخالفات مالية وإدارية وجرى تعيين الكابتن حسين لبيب، رئيسًا للجنة المؤقتة المعينة من قبل وزارة الشباب والرياضة لإدارة نادي الزمالك لحين موعد الانتخابات المقبلة، بعد تقدم اللجنة السابقة باستقالتها.

واعترض مرتضى منصور، على صيغة تهنئة النادي الأهلي، الذي نشرها الموقع الرسمي لنادي الزمالك وجاء نصها على النحو التالي "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب بالتهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد".

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