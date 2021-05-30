اليوم.. الحكم فى طعن مرتضى منصور على منعه من مزاولة النشاط الرياضى 4 سنوات
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
وفى وقت سابق، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضي منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، للحكم بجلسة 30 مايو.
وفى السياق ذاته، اختصمت الدعويان اللتان حملتا رقمي 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وبدأت أزمة المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بوجود مخالفات مالية وإدارية وجرى تعيين الكابتن حسين لبيب، رئيسًا للجنة المؤقتة المعينة من قبل وزارة الشباب والرياضة لإدارة نادي الزمالك لحين موعد الانتخابات المقبلة، بعد تقدم اللجنة السابقة باستقالتها.
واعترض مرتضى منصور، على صيغة تهنئة النادي الأهلي، الذي نشرها الموقع الرسمي لنادي الزمالك وجاء نصها على النحو التالي "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب بالتهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد".