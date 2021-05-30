خلفًا لـ«ريفلين».. الكنيست الإسرائيلي ينتخب رئيسًا جديدًا الأربعاء

ينتخب الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء المقبل، رئيسا جديدا لإسرائيل خلفا للرئيس الحالي رؤوڤين ريفلين، الذي تنتهي ولايته بعد سبع سنوات متواصلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه الرئيس السابق لحزب العمل رئيس الوكالة اليهودية "يتسحاق هرتسوغ"، ومريام بيرتس المختصة في مجال التربية والتعليم"​​​، يتنافسان على هذا المنصب.

وسينتخب الكنيست الرئيس الجديد الذي سيتولى منصبه في شهر يوليو المقبل في عملية اقتراع سرية.

ووفقا للهيئة، فإن منصب الرئيس في إسرائيل يعتبر ضمن النظام البرلماني الإسرائيلي، لكن منصبه بروتوكولي ورمزي يعبر عن وحدة الشعب وصلاحياته منصوص عليها في قانون أساسي يحمل عنوان رئيس الدولة.

زيارة الرئيس الإسرائيلى للولايات المتحدة قبل انتهاء ولايته

وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أعلن الأربعاء الماضى، أنه سيغادر إلى واشنطن خلال الأسابيع القادمة، في زيارة هي الأولى لمسؤول إسرائيلي رفيع لمقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الدعوة إلى ريفلين خلال اليوم الثاني من جولته في الشرق الأوسط، التي جاءت لترسيخ وقف إطلاق النار، بعد تصعيد دامٍ بين الطرفين استمر 11 يوما.

وقال مكتب ريفلين في بيان إن "الوزير بلينكن نقل دعوة الرئيس بايدن لزيارة الولايات المتحدة قبل نهاية ولايته، التى تنتهي في 5 يوليو المقبل.

وأوضح البيان أن ريفلين "قبل الدعوة وطلب من بلينكن أن ينقل إلى الرئيس (بايدن) أنه سيسعد بزيارته قبل نهاية ولايته الرئاسية".

وكتب بلينكن في تغريدة على تويتر قبل أن يتوجه إلى مصر والأردن أنه التقى ريفلين.

وبحسب بلينكن "الرئيس بايدن يتطلع إلى الترحيب بك في واشنطن".

وجاءت زيارة بلينكن إلى القاهرة الوسيط التقليدي بين الفلسطينيين وإسرائيل، بعد بضعة أيام من سريان وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل اليه بوساطة مصرية، بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.