الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

مبيعات قياسية للأجهزة الإلكترونية التي يتم ارتداؤها

الساعات الذكية
الساعات الذكية

أظهر تقرير لمؤسسة "آي.دي.سي" لأبحاث السوق ارتفاع مبيعات الأجهزة الإلكترونية التي يتم ارتداؤها مثل الساعات الذكية والنظارات المتصلة بالإنترنت وأجهزة مراقبة الحالة البدنية إلى مستوى قياسي خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلة 104.6 مليون وحدة بزيادة نسبتها 34.4 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.


وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أنه لأول مرة تزيد مبيعات هذه الأجهزة عن 100 مليون وحدة خلال ثلاثة أشهر.


وأشار تقرير آي.دي.سي إلى أنه في حين حافظت شركات الإلكترونيات العملاقة مثل آبل وسامسونج على حصص من السوق تزيد على 10% فإن الشركات المنافسة الأصغر  هي التي تقود النمو في مبيعات هذه الأجهزة.


وقال رامون لاماس رئيس إدارة الأجهزة القابلة للارتداء في شركة آي.دي.سي  إنه "من المؤكد أن الشركات الأكبر حجمًا قد لفتت الانتباه إلى سوق الأجهزة القابلة للارتداء في جميع أنحاء العالم ، إلا أن الشركات الأصغر هي التي تغذي النمو حاليا ... وبدلا من منافسة الشركات الكبرى رأسا برأس بتقديم منتجات مماثلة إلى السوق،  اختارت الشركات الأصغر  التركيز على أسواق محددة تحتاج إلى حلول مختلفة".


في الوقت نفسه احتفظت شركة آبل الأمريكية بالمركز الأول في هذه السوق من حيث الحصة السوقية التي بلغت 28.8 % خلال الربع الأول رغم تراجعها عن الفترة نفسها من الماضي حيث كانت 32.3 %. وفي المركز الثاني جاءت شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية بحصة سوقية قدرها 11.3 % مقابل 11.2 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت شركة شياومي الصينية في المركز الثالث بحصة قدرها 9.7 %.

ارتفاع مبيعات الأجهزة الإلكترونية مبيعات الأجهزة الإلكترونية الاجهزة الالكترونية الساعات الذكية

الأكثر قراءة

انخفاض الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الخميس

قناة السويس تعقد مؤتمرًا لإعلان مستجدات التفاوض مع «إيفر جيفين»

«ملوك الشمس» يأسر قلوب الزائرين في التشيك.. جميع التذاكر نفدت

توجيهات السيسي بتكامل استراتيجية تحلية المياه تتصدر اهتمامات الصحف

الكويت تطلق استراتيجية معدلة للاستفادة من احتياطيات النفط والغاز

غريق جديد في شاطئ الهانوفيل بالعجمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خلفًا لـ«ريفلين».. الكنيست الإسرائيلي ينتخب رئيسًا جديدًا الأربعاء

«حكومة تغيير» فى إسرائيل تخطط للإطاحة بنتنياهو

إسرائيل تسعى لهدنة طويلة.. تفاصيل مكالمة جانتس وأوستن