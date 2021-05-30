الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«جوجل فوتوز» تنهى سياسة مساحة التخزين غير المحدودة

جوجل فوتوز
جوجل فوتوز

قررت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل إنهاء سياسة مساحة التخزين المجاني غير المحدودة للصور على خدمة جوجل فوتوز خلال الأسبوع الحالي.


وقالت الشركة إن سياسة التخزين المجاني غير المحدود للصور والفيديوهات ستنتهي اعتبارا من أول يونيو المقبل، حيث سيتم حساب أي صور أو فيديوهات جديدة يقوم المستخدم برفعها للتخزين ضمن مساحة التخزين المجانية وقدرها 15 جيجابايت التي تأتي مع كل حساب مستخدم لدى شركة جوجل.


وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه لن يتم احتساب كل الصور والفيديوهات التي قام أي مستخدم برفعها قبل أول يونيو المقبل، ضمن الحد الأقصى المساحة المجانية لحساب  جوجل.


كما أضافت شركة جوجل أداة مجانية جديدة لمساعدة المستخدمين  في إدارة مساحة التخزين المجانية الخاصة بهم.


كانت جوجل قد أعلنت عن السياسة الجديدة لأول مرة في نوفمبر الماضي، وتستهدف تشجيع الناس على الاشتراك في خدمة جوجل للتخزين مدفوعة الثمن "جوجل وان". وتعتزم خدمة جوجل وان توفير مساحة تخزين قدرها 100 جيجابايت إلى جانب خدمات أخرى مثل تخفيضات جوجل ستور  مقابل دولارين شهريًا في الولايات المتحدة.


وبمجرد بدء تطبيق السياسة الجديدة، فإن أكثر من 80% من مستخدمي جوجل فوتوز الحاليين سيكونون قادرين على تخزين صورهم وفيديوهاتهم لمدة ثلاث سنوات، من خلال الـ 15 جيجابايت المجانية المتاحة لأصحاب الحسابات.


ومع اقتراب المستخدم من استعمال كامل المساحة المجانية، ستقوم جوجل بإبلاغ المستخدم بذلك سواء عبر تطبيق جوجل فوتوز أو البريد الإلكتروني.


كما يمكن تحديد المدة الزمنية المتاحة أمام المستخدم للتخزين المجاني في ضوء وتيرة تخزينه للصور والفيديوهات على حساب جوجل.

البريد الالكتروني جوجل عبر تطبيق جوجل فوتوز جوجل فوتوز جوجل ستور

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