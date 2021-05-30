«الهجرة»: إجراءات جديدة للراغبين فى السفر للسعودية عبر البحرين

أحاطت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين الراغبين السفر للمملكة العربية السعودية عبر مملكة البحرين خلال هذه الفترة، علمًا بأن السلطات البحرينية أصدرت قرارات جديدة بشأن المرور من خلالها للسعودية.

وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تضمنت حمل شهادة «PCR» عليها «QR كود»، كذلك قضاء أسبوعين في فنادق تحددها السلطات البحرينية قبل وصول إلى العاصمة المنامة.



كما تضمنت القرارات حمل القادمين إلى البحرين جوًا بحجز مسبق للرحلة إلى إحدى مطارات السعودية عقب انتهاء فترة 14 يوما من الوصول، وحجز مسبق أيضا في أحد الفنادق التي خصصتها السلطات السعودية لقضاء مدة الحجر الصحي، ويتم إجراء الحجوزات السابقة عن طريق هيئة «مسافر» السعودية، بالإضافة لإجراء تحليل pcr عند وصول البحرين وبعد عشرة أيام، مع ضرورة حصول جميع المسافرين على تأشيرة دخول إلكترونية لمملكة البحرين، ومن يعبر عن طريق الجسر يجب أن يكون تلقي جرعتي لقاح من لقاحات مودرنا أو فايزر أو جونسون أو أسترازينيكا، وتكون شهادة التطعيم مصدقة لكي يتم التصديق عليها من السفارة المصرية في البحرين.

وأكدت وزارة الهجرة، أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق «كلم مصر» الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

وتابعت، أن التطبيق يحتوي لأول مرة على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم «اتصل بنا»، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.