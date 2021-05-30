الصين تسجل إصابات محلية بكورونا فى «جوانجدونج».. وتغلق المنطقة

أعلنت لجنة الصحة المحلية في مقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين، اليوم الأحد، أنها سجلت 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون أعراض محلية العدوى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي، أن 12 شخصًا من حاملي الفيروس كانوا في مدينة قوانجوا مركز المقاطعة، فيما تم تسجيل حالة واحدة في مدينة فوشان.

كما سجلت المقاطعة أيضًا إصابة مؤكدة واحدة وافدة بكورونا، خلال الفترة المذكورة، لشخص قادم من الكاميرون، وفقا لوكالة الأنباء الصينية.

وأبلغت المقاطعة عن 5 حالات جديدة بدون أعراض وافدة من بنغلاديش والكاميرون وكمبوديا.

من جانبها، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 11 حالة إصابة جديدة بكورونا جميعها وافدة.

وأدى تفشي فيروس كورونا إلى إغلاق جزئي لأحد أكثر الموانئ ازدحامًا في الصين، وهو إغلاق قد يضيف إلى التكلفة القياسية بالفعل لشحن البضائع إلى خارج الصين.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي "وي تشات" بأن ميناء يانتيان في مركز التصدير والصناعة في شنتشن جنوب البلاد لن يقبل أي حاويات للتصدير حتى اليوم الأحد، وذكرت وسائل إعلام رسمية بأن ساحة الحاويات في الميناء أغلقت جزئيا منذ الأسبوع الماضي بعد تفشي كورونا بين موظفي الميناء .

يذكر أن السلطات الصينية أغلقت حيًا في مدينة قوانجوا جنوب الصين، أمس السبت، في محاولة للسيطرة على ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة.

وسجلت المدينة التي تعتبر مركزا صناعيا وتقع شمال هونج كونج وتعد نحو 15 مليون نسمة، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وقال مكتب الصحة البلدي في قوانجوا في مذكرة أمس السبت، إنه تم تحديد خمسة شوارع في حي ليوان وسط المدينة على أنها مناطق عالية المخاطر وأمرت السكان بالتزام منازلهم ريثما يتم استكمال فحوص كورونا.