الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستوطنون يجرفون أراضي شرق يطا.. وحملة اعتقالات موسعة بالضفة الغربية

مستوطنون يجرفون أراضي
مستوطنون يجرفون أراضي

قام مستوطنون، اليوم الأحد، بتجريف أراض في العين البيضاء وبيرين شرق يطا، لصالح التوسع الاستيطاني.

وحذر منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، من نوايا مبيتة لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة، قرب نصب تذكاري أقامه المستوطنين في المكان.

وفى السياق ذاته، قال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، إن مستوطني "حافات ماعون" و"كرمئيل" اقدموا على اعادة التجريف في أراضي المواطنين في عين البيضاء شرق يطا، بعد ان انتزع المواطنون قرارا من المحكمة الاسرائيلية بوقف العمل في المنطقة قبل شهرين، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

 

حملة اعتقالات موسعة فى محافظات الضفة الغربية المحتلة

 

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنا من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عين قينيا شمال غربي رام الله واعتقلت أحد المواطنين بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا اخر على حاجز عسكري جنوب مدينة الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر أهلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاب فلسطينى على حاجز عسكري قرب مستوطنة "حاجاي"، المقامة على أراضي مدينة الخليل جنوبا.

جدير بالذكر أن شابا قد أصيب مساء أمس السبت، برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة سعير شرقا، نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة الخليل، لتلقي العلاج.

وفى ظل حملة الاعتقالات الموسعة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا، واستدعت آخر في بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحد الشباب من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه. 

كما داهمت تلك القوات منزلي المواطنين يوسف ابو حرب الحسنات ومحمد أبو تيسير ثوابته.

وأوضحت المصادر الأمنية أن تلك القوات داهمت منزل شابا اخر في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وسلّمته بلاغا لمراجعة مخابراتها، في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون".

مستوطنون العين البيضاء شرق يطا التوسع الاستيطانى مقاومة الجدار والاستيطان

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