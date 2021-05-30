توجيهات السيسي بتكامل استراتيجية تحلية المياه تتصدر اهتمامات الصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد، بعدد من الموضوعات على رأسها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه.

فمن جانبها، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كل محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك توطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، وذلك في الإطار العام لبناء القدرة الوطنية للدولة في جميع المجالات.

وأشارت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض خطة الدولة الاستراتيجية في مجال محطات تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الخاص بمحطات التحلية، سواء القائمة بالفعل أو الجاري تنفيذها حالياً أو تلك المستقبلية، فضلاً عن محاور تلك الخطة المتضمنة توزيع المحطات المقترحة على مستوى الجمهورية وتكلفتها المادية وطاقتها الإنتاجية، بما في ذلك مشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتحت عنوان "القطار الكهربائي (السلام - العاشر) ينطلق في احتفالات أكتوبر".. ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المهندس كامل الوزير وزير النقل، أكد أنه يجرى حالياً تصنيع قطارات مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان"، بنسبة إنجاز 43 %‬، حيث تم الانتهاء من تصنيع 5 قطارات من إجمالي 22 قطاراً بالصين، وأشار إلى أنه من المخطط توريد أول قطارين وبدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس القادم وتوريد 5 قطارات في سبتمبر و5 قطارات في أكتوبر، ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في احتفالات أكتوبر العام الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التصريحات جاءت خلال تفقد الوزير، بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، أعمال تنفيذ القطار الكهربائي، حيث بدأت الجولة بتفقد الوزير لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو أنفاق الخط الثالث والتي تم افتتاحها وتشغيلها ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة / السويس) ومحطة للسوبرجيت.

كما تفقد الوزير باقي الأعمال الإنشائية بالمشروع من محطات وانفاق وكباري، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بمرحلتيه الأولى والثانية 84 %‬، وكذلك تابع أعمال تركيبات السكة" البازلت - الفلنكات - القضبان" بنسبة تنفيذ 35 %‬، وكذلك كباري المشروع حيث يشتمل المشروع على 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها وهى كباري "الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق"، كما يشتمل على 7 كباري للمسار بلغت نسبة تنفيذها 97.5‭‬ %، حيث تم إنهاء تنفيذ 5 كباري "الإسماعيلية والسويس وجنيفة والروبيكى1و2" وجار إنهاء تنفيذ كباري العاصمة1 والعاصمة 2.

بينما ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "شكري يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإسرائيلي بالقاهرة اليوم"، أن وزير الخارجية سامح شكري يعقد اليوم بالقاهرة جلسة مباحثات مع جابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي.

ويتناول اللقاء - الذي يعقد بقصر التحرير - ضمان تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية سامح شكري قد أكد أن الرؤية المصرية ترتكز على أربعة محاور أساسية تشمل أولا دعم وتثبيت وقف إطلاق النار؛ ثانيا دفع آفاق التسوية السياسية بإطلاق مفاوضات جادة تهدف إلى التوصل إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات القانونية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة تفاديا لتكرار جولات الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ ثالثا تقديم الدعم الإنساني اللازم حيث قامت مصر بفتح معبر رفح لضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، ورابعا ضرورة تحمل المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان مسئوليته كاملة.

وتحت عنوان "أوروبا توافق على استخدام لقاح فايزر للأطفال".. أوضحت صحيفة "المصري اليوم" أن وكالة الأدوية الأوروبية، وافقت على استخدام لقاح "فايزر- بيونتك" المضاد لفيروس "كورونا"، للفئة العمرية بين 12 و 15 عاماً؛ ليصبح بذلك أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر لتحصين الأطفال في الاتحاد الأوروبي.

وقال مدير استراتيجية التطعيم لدى الوكالة ماركو كافاليري، للصحفيين، "كما كان متوقعاً، وافقت لجنة الأدوية البشرية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح (فايزر - بيونتك) للأطفال ولليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً".

فيما قالت صحيفة "الشروق" تحت عنوان "اكتشاف سلالة جديدة سريعة الانتشار من كورونا في فيتنام"، إن وزارة الصحة الفيتنامية، أعلنت عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وهي مزيج من سلالتي الفيروس اللتين تم اكتشافهما في الهند وبريطانيا.

وقال وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج، إن التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من "كورونا" في وقت واحد.. موضحا أنه من الملاحظ أن السلالة الفيتنامية الهجينة من الفيروس أكثر عدوى ويمكن نقلها بسهولة عبر الهواء، كما أشار إلى أن فيتنام ستعلن قريبا عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم.