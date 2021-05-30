الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكويت تطلق استراتيجية معدلة للاستفادة من احتياطيات النفط والغاز

النفط
النفط

ذكر مصدر نفطي كويتي مطلع، أن ثمة تعديلات طرأت على استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لتطوير وزيادة إنتاجها النفطي في عام 2040، لتصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الأحد عن المصدر القول، إن شركة نفط الكويت، التي تُعد الجهة المنوطة بالتطوير، مهتمة حاليا بإعداد خطة تنفيذية في هذا الإطار تتضمن إنشاء لجنة لتطوير الاستراتيجية، إلى جانب إنشاء فرق عمل لديها الإمكانيات لتطوير وتحليل جميع المواقف والأهداف والمبادرات الخاصة بتنفيذ تلك الاسترتيجية، من أجل وضع أطر محددة وشاملة للاستفادة من احتياطيات النفط والغاز.

وأوضح أن التعديلات اهتمت أيضا بضرورة تحسين إدارة المحافظ والبيانات، التي تهدف إلى تحقيق التميز التشغيلي على مستوى عالمي لزيادة الربحية.

وقال المصدر إن هناك مجموعة من المبادرات لتمكين الاستراتيجية، حيث تتضمن تحديد نطاق الغاز وملفات الإنتاج الممكنة، بما في ذلك استمرار إنتاج الغاز الجوراسي على مراحل طبقاً للرؤية المحددة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية المعدلة تضمنت أيضا استكشاف وتطوير وإنتاج احتياطيات نفطية تقليدية وثقيلة جديدة، ليصل إنتاج النفط الثقيل تحديدا إلى نحو 580 ألف برميل يومياً بحلول عام .2040
وأوضح المصدر أن الهيكلة التنظيمية التي قامت بها "نفط الكويت" خلال الفترة الأخيرة تأتي في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بالاستراتيجية، من أجل تحسين العمل خلال الفترة المقبلة، وحتى تكون أكثر مرونة في اتخاذ القرارات.

وقدمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم، امس الدعم أيضا، إذ انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020، وهو ما جاء أفضل من التوقعات.

غير أن المكاسب حدت منها الاستثناءات المتعلقة بعودة النفط الإيراني إلى الأسواق.

وتتفاوض إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أبريل للتوصل إلى خطوات يتعين على طهران وواشنطن اتخاذها بشأن العقوبات والأنشطة النووية من أجل العودة إلى الامتثال الكامل لاتفاق إيران النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية.

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الكويت تطلق استراتيجية معدلة للاستفادة من احتياطيات النفط والغاز

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