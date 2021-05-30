العثور على جثة «غريق كفر الشيخ» بعد 15 ساعة بحث

عثرت فرق الإنقاذ في كفر الشيخ على جثمان الشاب «كريم مجدي صدقي» وانتشلته من المياه إثر غرقه بترعة «الخادمية» الواقعة بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، بعد 15 ساعة من البحث المتواصل.

وكانت قوات الإنقاذ النهري في كفر الشيخ بذلت جهودًا مكثفة بالتعاون مع الأهالي للبحث عن جثة الشاب بعد مصرعه غرقاً في مياه ترعة الخادمية بنطاق مركز كفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالدفع بطاقمي غواصين للبحث عن جثمان الشاب الغريق، كما كلف محافظ كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركزومدينة كفر الشيخ، والمحاسب نصر عبدالهادي، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة ،بمتابعة الأعمال الجارية للبحث عن جثمان الشاب الغريق، والدفع بالحماية المدنية.

وكانت غرفة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة نصر عبدالهادي، تلقت إشارة بسقوط شاب بترعة الخادمية، وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بسرعة الانتقال لمكان الحادث، وسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري، لانتشال الجثمان من ترعة الخادمية.

وشهدت كفر الشيخ مؤخرا عدة حوادث غرق منذ قرار فتح الشواطئ، إذ لقي شخصان مصرعهما غرقا بمصيف بلطيم ونجا 3 آخرون من الغرق، وأيضا لقي 3 شباب مصرعهم غرقا بمدينة مطوبس وأصيب آخر، وكانت حالته حرجة، وتم دفن الجثامين بعد معاينة النيابة العامة وإعطاء الإذن بالدفن.