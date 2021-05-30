«أسوشيتدبرس»: كنوز أثرية جديدة تعزز انتعاش السياحة المصرية

قالت وكالة أنباء "أسوشيتدبرس" الأمريكية اليوم الأحد، إن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في مصر تعزز الأمال بعودة النشاط إلى قطاع السياحة المصري الذي تضرر بشدة خلال فترة وباء كورونا.

وأضاف الموقع، أنه مع إعادة فتح بعض الدول الأوروبية أمام السياح الدوليين، تحاول مصر بالفعل منذ شهور جذبهم إلى مواقعها الأثرية ومتاحفها، حيث يراهن المسؤولون على أن الاكتشافات القديمة الجديدة ستميزها في سوق السياحة في منتصف وما بعد وباء كورونا، كما أن هذه الاكتشافات تعزز الآمال بعودة السياح الأجانب من حول العالم ومن ثم ضخ النقود في صناعة السياحة، وهي إحدى ركائز الاقتصاد.



وتابع: "يأتي هذا بينما تواصل مصر محاربة فيروس كورونا ، وتكافح من أجل تلقيح شعبها، حيث تلقت مصر حتى الآن، 5 ملايين لقاح كما أعلنت الحكومة أنه تم تطعيم مليون شخص، وفي غضون ذلك أبقت السلطات على تشغيل آلة الدعاية وركزت على الاكتشافات الجديدة، ففي نوفمبر، أعلن علماء الآثار اكتشاف ما لا يقل عن 100 تابوت قديم يعود تاريخها إلى العصر الفرعوني المتأخر والعصر اليوناني البطلمي، إلى جانب 40 تمثالًا مذهباً تم العثور عليها بعد 2500 عام من دفنها لأول مرة، وجاء ذلك بعد شهر من اكتشاف 57 تابوتًا آخر في نفس الموقع، مقبرة سقارة التي تضم الهرم المدرج".

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني، أثناء إعلانه عن اكتشاف نوفمبر " كنز سقارة"، أنه تم حتى الآن اكتشاف 1% فقط مما يحتويه الموقع.

وفي أبريل، أعلن زاهي حواس، أشهر عالم آثار مصري، عن اكتشاف مدينة ضائعة عمرها 3000 عام في جنوب الأقصر، مكتملة بمنازل من الطوب اللبن والتحف والأدوات من العصر الفرعوني، يعود تاريخها إلى أمنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشر، التي تعتبر فترة حكمها (1390-1353 قبل الميلاد) عصرًا ذهبيًا لمصر القديمة.

وتبع هذا الاكتشاف عرض مخصص للتلفزيون للاحتفال بنقل 22 مومياء ملكية في البلاد من وسط القاهرة إلى مثواها الجديد في منشأة ضخمة تقع في أقصى الجنوب في العاصمة ، المتحف الوطني للحضارة المصرية، كما أن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر بات الآن موطن لمتحف أثري جديد، كما هو الحال في مطار القاهرة الدولي، حيث تم افتتاح متاحف في كلا من شرم الشيخ ومطار القاهرة في الأشهر الأخيرة، وقال المسؤولون أيضًا إنهم ما زالوا يخططون لافتتاح المتحف المصري الكبير الجديد بجوار أهرامات الجيزة بحلول يناير، كما تم تخفيض رسوم الدخول للمواقع الأثرية وكذلك تكلفة التأشيرات السياحية.

واستطرد، أنه في عام 2019، بلغت عائدات السياحة الأجنبية 13 مليار دولار واستقبلت مصر حوالي 13.1 مليون سائح أجنبي - وصلت إلى مستويات ما قبل عام 2011 لأول مرة و لكن في عام 2020، استقبلت 3.5 مليون سائح أجنبي فقط.

وقال وزير الآثار، إن حركة السياحة تعززت في الأشهر الأولى من عام 2021 وأعرب عن تفاؤله بأن المزيد سيستمر على مدار العام.

وأضاف: "مصر وجهة مثالية لما بعد كورونا خاصة وان معالم مصر السياحية موجودة في الهواء الطلق وهو ما يدعم اجراءات التباعد للوقاية من كورونا".