«تذكرة الموت».. مصيف مطوبس بكفر الشيخ يحذر رواده من النزول للبحر

قال جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إنه ليس لديه أي شواطئ مؤهلة لاستقبال المواطنين الراغبين في النزول للبحر الأبيض المتوسط، لأن المدينة حاليا ليس بها مصيف وبالتالي لا يوجد بها فرق إنقاذ ولا أبراج مراقبة على الشواطئ ولا أي شيئ من مظاهر المدن المصيفية المتعارف عليها، وأن أي شخص ينزل إلى البحر ويموت غرقا فالمدينة لا يقع عليها أدنى مسئولية قانونية لعدم إنقاذه.

وأضاف رئيس مطوبس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فرضه تذاكر على الراغبين في الدخول إلى شواطئ المدينة هي قيمة رمزية قدرها "5 جنيهات" فقط لا غير، وندخلهم الشاطئ بهدف الجلوس عليه فقط ومشاهدة المياه وليس بهدف النزول إلىها، ومن ينزل البحر ويموت فلسنا مسئولين في شيء، ونتمنى تحويل مطوبس إلى مصيف أسوة ببلطيم ولكن لا خطوات جادة فعلية تبذل حتى الأن في ذلك الأمر.

وحذر فهمي، رواد المدينة الذين يقطعون تذاكر للدخول للشواطئ أو المتسللين إليه من النزول للبحر خوفا على حياتهم وعدم وجود من ينقذهم، وهذا ما حدث مؤخرا مع 3 شباب ماتوا غرقا معا على الشاطئ، مختتما "حاليا مطوبس مصيف مع إيقاف التنفيذ".

ولقي 3 شباب مصرعهم غرقا وأصيب آخر بمياه البحر الأبيض المتوسط بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ مؤخرا، ونقلت الجثامين الثلاثة لمشرحة مستشفى رشيد المركزي، ونقل الشاب المصاب لتلقي العلاج اللازم.