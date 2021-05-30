كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 170.6 مليون والوفيات 3.5 مليون

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 170 مليونا و634 ألفا و46 إصابة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و548 ألفا و682 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 152 مليونا و604 آلاف و49 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر الأول 2019.

الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 165 ألفا و553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في استمرار للمنحى التنازلي بمعدلات الإصابة اليومية لليوم الـ46.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 27.8 مليون شخص.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن البلاد سجلت 3460 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب كورونا, حتى صباح الأحد, إلى 325 ألفا و972 حالة.

وتعد الإصابات الجديدة بكورونا المسجلة, الأحد, هي الأدنى التي تشهدها الهند منذ 46 يومًا.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بكوفيد-19, أمس السبت, نزولا من 16 حالة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وأكدت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22 ارتفاعا من 14 إصابة قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91072 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و679148 بعد تسجيل 3852 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88406 بعد تسجيل 56 حالة.

مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة وذلك مقارنة مع 1133 إصابة و46 وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 260659 من ضمنهم 191475 حالة تم شفاؤها، و 15009 حالات وفاة".