بومبيو: مختبر ووهان الصيني «منشأ كورونا» لديه برنامج عسكري سري

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق، إن مختبر ووهان الصيني للفيروسات، الذي تحوم حوله الشكوك بشأن أصل فيروس كورونا، لديه برنامج عسكري سري، وفقا لشبكة "فوكس نيوز".

وأضاف بومبيو أن معهد ووهان لعلم الفيروسات ينفذ مشاريع للقوات المسلحة الصينية، وأخفى تلك المشاريع عن بعثة منظمة الصحة العالمية التي زارت المدينة في وقت سابق من هذا العام لتحديد أصول وباء كورونا.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن بومبيو: "ما يمكنني قوله بالتأكيد هو نحن نعلم أنهم شاركوا في جهود مرتبطة بجيش التحرير الشعبي داخل ذلك المختبر، لذلك يتم تنفيذ النشاط العسكري جنبًا إلى جنب مع ما زعموا أنه مجرد بحث مدني قديم جيد''.

وزعم أنهم "يرفضون إخبارنا بما هو عليه، ويرفضون وصف طبيعة أي منهما، ورفضوا السماح بدخول منظمة الصحة العالمية عندما حاولت الوصول إلى هناك".

في وقت سابق أمس السبت، أبلغت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل ورقة علمية جديدة، يجادل مؤلفوها بأنها تثبت أن سلالة الفيروس القاتلة تظهر علامات واضحة على "التلاعب الجيني" بما في ذلك محاولات إعادة هندستها لجعلها تبدو وكأنها طفرة تحدث بشكل طبيعي.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع بإجراء تحقيق استخباراتي في مزاعم أن الفيروس هرب من المعهد، بدلاً من النظرية المقبولة على نطاق واسع القائلة بأنه نشأ في حيوانات برية مثل الخفافيش والبانجولين التي تباع كأطعمة شهية في أسواق ووهان.

لا يعرف مجتمع الاستخبارات الأمريكية بالضبط أين أو متى أو كيف تم انتقال فيروس كورونا "كوفيد 19" في البداية، لكنه اجتمع حول سيناريوهين محتملين إما أنه ظهر بشكل طبيعي من اتصال بشري مع حيوانات مصابة أو كان حادثًا مختبريًا.