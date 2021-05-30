الهند تسجل إصابات يومية بكورونا أكثر من 16 ألف

سجلت دولة الهند، اليوم الأحد، أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجد، منذ 46 يومًا بعد تسجيل 165553 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع تسجيل 3460 حالة وفاة جديدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 27.9 مليون إصابة، وعدد الوفيات 325972.

سلالة جديدة من كورونا

وأعلنت السلطات الصحية في فيتنام، أمس السبت اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

ونقلت صحيفة "فن إكسبريس" الإلكترونية عن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج قوله، إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من سلالة كوفيد-19 الهندية والبريطانية، وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

وقال لونج: "بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا، اكتشفنا سلالة جديدة وهي مزيج من تلك التي ظهرت في الهند والمملكة المتحدة"، حسبما نقلت "رويترز".

وأصيب نحو 3600 شخص بكورونا في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم في فيتنام منذ أواخر أبريل، فيما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

وأعرب مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوجه، الجمعة، عن قلقه إزاء المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحورة لفيروس كورونا كالبريطانية والهندية.

وقال كلوجه، في مقابلة صحفية، "نعرف مثلا بأن بي.1617 المتحورة الهندية) أشد عدوى من بي.117 (المتحورة البريطانية) التي كانت في الأساس معدية أكثر من النسخة السابقة من الفيروس".

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن المتحورة الهندية شكلت ما يقارب 75% من إصابات كورونا الجديدة في البلاد.

ووسط موجة فيروسات كورونا التي أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند، يكافح الأطباء في البلد، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليار و300 مليون نسمة، عدوى فطرية قاتلة تؤثر على مرضى فيروس كورونا، أو أولئك الذين تعافوا من المرض.

الحالة المهددة للحياة، المعروفة باسم فطر الغشاء المخاطي، نادرة نسبيًا، لكن الأطباء يشتبهون في أن الزيادة المفاجئة في العدوى يمكن أن تزيد من تعقيد مكافحة الهند للوباء.

وينتج فطر الغشاء المخاطي عن التعرض لعفن المخاط، والذي يوجد عادة في التربة والهواء وحتى في الأنف والمخاط عند البشر.