«الصحة العالمية» تحذر من التواجد فى الأماكن المزدحمة

قال الدكتور أوليفر مورغان، عالم الأوبئة ومدير إدارة مكافحة وباء كورونا بمنظمة الصحة العالمية في حوار له في برنامج "العلوم في خمس"، الذي تقدمه فيسميتا جوبتا سميث، وتبثه منظمة الصحة العالمية على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: إن عدوى كورونا تحدث نتيجة لاستنشاق رذاذ أو قطرات صادرة عن الجهاز التنفسي لأحد حاملي الفيروس، أو عند لمس الأنف أو الفم أو الأعين بأصابع تلوثت من أي سطح بالفيروس.

وأكد أن هذا هو السبب في الضرورة الحتمية للالتزام باتباع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن تجنب 3 أشياء رئيسية، وهم: تقليل التواجد في الأماكن المزدحمة وتجنب البقاء داخل الأماكن المغلقة، والأماكن ذات التهوية الضعيفة.

وأضاف الدكتور مورغان أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن تكون اللقاءات والاجتماعات والمناسبات في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك، لأن فيروس كورونا المُستجد يمكن أن ينتقل عندما يتحدث أو يضحك أو يغني الحضور.

وتابع مورغان قائلًا: عندما تتم اللقاءات أو التجمعات في أماكن مغلقة، يمكن أن يزيد خطر انتقال العدوى مع عدم وجود تهوية جيدةوبالتالي يكون هناك خطر للإصابة بالعدوى، بنفس المعدلات التي تنتقل بها العدوى بين الأشخاص الذين يعيشون معًا في نفس المنزل.

واضاف هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها للحفاظ على سلامتنا عندما نلتقي في مكان مغلق، على رأسها فتح الأبواب والنوافذ، إن أمكن، حتى ينتشر المزيد من الهواء المتجدد في الغرفة، إلى جانب الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

وكلما كان متاحًا يجب الحفاظ على مسافة تباعد لا تقل عن متر واحد بين كل شخص والأخر.

وأضاف: التأكد من المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا، حيث إنه يمكن أن يتم التقاط فيروس موجود على أي سطح، وضرورة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا عندما تتاح الفرصة.