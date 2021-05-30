«ملوك الشمس» يأسر قلوب الزائرين في التشيك.. جميع التذاكر نفدت

أشادت صحيفة "أراب نيوز" بمعرض "ملوك الشمس" والذي يعرض لأول مرة في براج بالتشيك، مع بيع جميع تذاكره حتى 6 يونيو.

وقالت الصحيفة، إن هذا المعرض هو أول معرض للآثار المصرية في براج وأكبر معرض لآثار الدولة القديمة.

ونقلت الصحيفة القول عن إبراهيم مصطفى، المرافق للمعرض، إن حوالي 400 شخص يزورون المعرض كل يوم، كما تم بيع جميع تذاكر معرض "ملوك الشمس" في براج حتى 6 يونيو.

يأتي هذا فيما افتتح وزير السياحة والآثار خالد العناني، المعرض في أغسطس الماضي برفقة رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس.

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن عددًا كبيرًا من التشيكيين زاروا المعرض، مضيفًا أن المعرض استقطب حوالي 10 آلاف شخص منذ إعادة افتتاح المعرض في 4 مايو.

وتابعت الصحيفة: "تتم الزيارات بما يتماشى مع التدابير الاحترازية لكورونا منها التباعد الاجتماعي، وارتداء أقنعة الوجه والكمامات، واستخدام معقم اليدين".

يويضم المعرض 90 قطعة أثرية اكتشفتها البعثة التشيكية خلال أعمال التنقيب في أبو صير الأثرية، بما في ذلك تمثال البازلت للملك "رع-نفر-اف" كما تزامن افتتاح المعرض مع الذكرى الستين لبدء العمل الأثري التشيكي في مصر.

واختتمت الصحيفة قائلة: "الهدف من العرض هو تقديم لمحة عن الحضارة المصرية القديمة للزوار التشيكيين وتشجيعهم على زيارة البلاد لمشاهدة المزيد من معالمها وكذلك الاستمتاع بشواطئها ومناظرها الطبيعية".

وفي سياق متصل، قالت إذاعة صوت أمريكا "فويس أوف أمريكا"، إن مصر حريصة على إعادة فتح أبوابها وجذب مزيد من السياح بعد تخفيف قيود فيروس كورونا بالنسبة للمسافرين من الخارج.

وأضافت الإذاعة، في تقرير على موقعها الإلكتروني عن السياسات التي تتخذها الدول المعتمدة على السياحة لتحسين اقتصادها في ظل وباء كورونا، أن الحكومة المصرية تتخذ عدة إجراءات لتسهيل جذب السياح من الخارج؛ منها خفض تكلفة التأشيرات السياحية.