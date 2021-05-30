تراجع عدد الإصابات اليومية بكورونا فى الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 165 ألفا و553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في استمرار للمنحى التنازلي بمعدلات الإصابة اليومية لليوم الـ46.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 27.8 مليون شخص.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن البلاد سجلت 3460 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب كورونا حتى صباح اليوم الأحد إلى 325 ألفا و 972 حالة.

وتعد الإصابات الجديدة بكورونا المسجلة اليوم الأحد هي الأدنى التي تشهدها الهند منذ 46 يومًا.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 169.3 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و665996.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.