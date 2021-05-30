قائد انقلاب مالى يشارك فى القمة الاستثنائية لمجموعة غرب أفريقيا

غادر الرئيس الانتقالي في مالي، عاصمي غويتا، بلاده للمشاركة في القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا التي ستعقد يوم الأحد لبحث الوضع في مالي.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المالية إن "رئيس الدولة سيعقد خلال إقامته غدا (اليوم الأحد) محادثات ثنائية مع نظيره الغاني، إضافة إلى شركاء وأصدقاء مالي".

وأضاف البيان أن مشاركة غويتا تأتي بعد نشر حكم المحكمة الدستورية الذي أقر المهام الجديدة للرئيس غويتا.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الجمعة أن العقيد عاصمي غويتا هو الرئيس الانتقالي في البلاد، وأنه "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها".

وقاد غويتا انقلابا عسكريا في 18 أغسطس الماضي أزاح حكم الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، وعُين نائبا للرئيس في إطار اتفاق في نهائية الأيام التشاورية.

وفي 25 مايو أعلن غويتا الاستيلاء على السلطة وإقالة الرئيس الانتقالي باه أنداو ورئيس الوزراء المختار وان، "لعدم احترامهما ميثاق الفترة الانتقالية" وتعهد بإجراء انتخابات "خلال عام 2022".

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، نُشرت الأحد، أنّ بلاده ستعمد إلى سحب قوّاتها من مالي في حال سارت "باتّجاه" ما وصفه "إسلام راديكالي"، بعد انقلاب ثانٍ خلال تسعة أشهر.

وفرنسا التي تُشارك بنحو 5100 عنصر في قوّة برخان، تُقدّم الدعم لمالي التي تواجه منذ عام 2012 هجمات أغرقت البلاد في أزمة أمنيّة وانتشرت إلى وسط البلاد.

لكنّ باريس ندّدت، الثلاثاء، على غرار الاتّحاد الأوروبي، بـ"انقلاب غير مقبول"، بعد اعتقال الرئيس باه نداو، و رئيس الوزراء مختار عوان، بقرار من رجل البلاد القوي أسيمي غويتا.