الصين.. مركبة شحن تلتحم بنجاح بمحطة فضاء قيد الإنشاء

التحمت مركبة الشحن الفضائية الصينية غير المأهولة (تيانتشو2-)، التي تحمل الإمدادات والمعدات والوقود، بنجاح بوحدة محطة الفضاء الأساسية (تيان خه) اليوم الأحد، وفقا لوكالة الفضاء المأهولة الصينية.



وذكرت وكالة الفضاء الصينية أنه في الساعة 01:5 من صباح الأحد بتوقيت بكين (21:01 السبت بتوقيت جرينتش)، اكتملت عملية الالتحام المقررة بشكل متزامن بين (تيانتشو2-) و(تيان خه)، واستغرقت كامل العملية 8 ساعات تقريبا، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية .

وانطلق الصاروخ (لونج مارش7- واي 3)، الذي يحمل (تيانتشو2-)، من موقع الإطلاق الفضائي ونتشانج على ساحل مقاطعة هاينان جنوبي البلاد، الساعة 2055 من مساء السبت بتوقيت بكين ( 1255 بتوقيت جرينتش) وبعد الالتحام، ستزود (تيانتشو2-) وحدة (تيان خه) بالوقود اللازم.

كما ستجرى اختبارات على معدات تطبيقات الفضاء كما هو مخطط.

وأطلقت الصين الوحدة الأساسية (تيان خه) في 29 أبريل الماضي. وتخطط البلاد لاستكمال التحقق من التقنيات الرئيسية والبناء في المدار لمحطة الفضاء من خلال عمليات إطلاق متعددة في غضون عامين.

ويعتبر هذا الإطلاق هو المرة الأولى التي يتم فيها استخدام نظام نقل الشحنات، المكون من مركبة (تيانتشو) وصواريخ (لونج مارش7-)، إلى محطة الفضاء.

ولإكمال المحطة الفضائية، سيتم أيضا إطلاق مركبتي اختبار أخريين، تزن كل منهما نحو 20 طنا، إلى الفضاء.

ومن المقرر القيام برحلتين أخريين للشحن ومهمتين مأهولتين في عام 2022.

وإذا توقفت محطة الفضاء الدولية عن الخدمة كما هو مخطط لها فى السنوات القليلة القادمة فإن الصين ستكون الدولة الوحيدة التى مازالت تشغل موقعا متقدما دائما في الفضاء.