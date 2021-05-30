الكونغو الديمقراطية.. 61 هزة أرضية خلال 24 ساعة بسبب النشاط البركانى

سجلت في الكونغو الديمقراطية ما لا يقل عن 61 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية على خلفية النشاط البركاني في هذا البلد، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس" .

وأشارت الوكالة نقلا عن خبراء زلازل محليين إلى أن الهزات سببها استمرار تدفق سيول الحمم البركانية في منطقة ثوران بركان نيراغونغو شرقي البلاد.

وقالت السلطات المحلية إن أكثر من 10 هزات أرضية تم تسجيلها فور ثوران البركان المذكور الواقع بالقرب من مدينة غوما في ولاية كيفو الشمالية. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أن الحدث خلف مصرع 30 شخصا وفقدان 40 آخرين.

ونقلت صحيفة "أكتواليتي" المحلية عن رئيس الدولة فيليكس تشيسيكيدي قوله إن سيول الحمم البركانية من جبل نيراغونغو أسفر عن تدمير نحو 5 آلاف منزل.

وسابقا اليوم السبت، قالت وزارة الاتصالات ووسائل الإعلام في البلاد إن نشاطا بركانيا "منخفضا" تم رصده على السفح الشمالي من جبل نياموراغيرا الواقع بالقرب من مدينة غوما بجوار جبل نيراغونغو. غير أن حكومة البلاد أكدت لاحقا، بعد إجراء تفقد جوي للمنطقة، عدم تسجيل أي ثوران جديد في الجزء الشرقي من البلاد.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا لوكالة فرانس برس إن بركانا ثانيا بالقرب من بركان نيراغونغو بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية ثار صباح السبت.

وقال مويايا " هناك ثوران بركان مورارا الواقع في مكان غير مأهول في حديقة فيرونغا ونتابع هذا التطور الجديد عن كثب".

ومورارا هو بركان صغير غالباً ما يُعتبر بمثابة فوهة ثانوية لبركان نياموراغيرا، أحد البراكين الكبيرة إلى جانب نيراغونغو ذي النشاط البركاني القوي.

ويقع بركان مورارا على مسافة 25 كيلومتراً نحو شمال مدينة غوما ويصبّ حممه دائماً في الجزء الشمالي من حديقة فيرونغاس الوطنية بعيداً بشكل عام عن المناطق المأهولة.

تشهد غوما نشاطا بركانيا كثيفا، وتضم ستة براكين بينها نيراغونغو ونياموراغيرا اللذين تقع قمتهما على ارتفاع 3470 مترا و3058 مترا على التوالي.